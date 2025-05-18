Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İktidarın Tutarsızlıklarına Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İktidarın Tutarsızlıklarına Dikkat Çekti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Muğla'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaşanabilir olması için iktidarın tutarsız uygulamalarını eleştirerek, suç oranlarındaki artışlara dikkat çekti. Ayrıca, ülkenin siyasi ve ekonomik krizde olduğunu belirtti.

18.05.2025 19:39  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Muğla'da, "23 yıllık geçmiş, bizi 'ama' ile başlayan cümleler kurmak zorunda bıraktı. Türkiye'nin, yaşanabilir bir Türkiye olması için önündeki en büyük engel, iktidarın bu tutarsız uygulamalarıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Muğla Menteşe'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl kongresine katıldı. Mevcut Başkan Cebrail Tümenci'nin aday olduğu ve tek liste ile gidilen Genel Kurul'a Genel Başkan Arıkan'ın yanı sıra; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve partililer katıldı.

"Burada yalnızca Saadet Partimizin il kongresi için değil, Muğla'da Saadet iktidarının müjdesini vermek için bir araya geldik" diyen Arıkan, şöyle konuştu:

"2024 yılı içerisinde artan suç oranlarında dolandırıcılık suç oranı tam yüzde 41 artmış. Uyuşturucu suç oranı yüzde 33 artmış, sahtecilik suç oranı yüzde 12 artmış, mafyacılık suç oranı yüzde 33 artmış. 2023'ten önce cümle neydi, '3Y ile mücadele edeceğiz' dediler. Bunlardan birisi yolsuzluktu. 'Dolandırıcılığı bitireceğiz' dediler ama mücadele ettikleri suç oranı Türkiye'de yüzde 41 artmış. Yine 'devlette kurumsallaşmayı sağlayacağız, mafyalaşmayı bitireceğiz' diyorlardı. Geçen sene mafya suç oranları tam yüzde 32 artmış. Yolsuzluk algı endeksinde, dünyadaki 180 ülke içerisinde 107. sıradayız. Organize suç endeksinde dünyada 14. sıradayız. Hani siz mafyayı bitirecektiniz? Mafya suç oranlarında dünyada 14. sıraya çıkmışız. Hukukun üstünlüğü endeksinde, adaletten hep dem vuruyoruz ya hem adaletin olmadığından bahsediyoruz ya bu istatistiğe de yansımış; 142 ülke arasında 133. sıradayız biz.

"2 sene önce genel seçimlerde Kandil'in bizimle iş birliği yaptığı suçlamasına maruz kalmadık mı"

PKK silah bıraktı bu yüzde yüz olumlu bir hadise. PKK silahları susturacak, çatışmaya girmeyecek yüzde yüz olumlu bir hadise. Biz bunu desteklemek durumundayız. Kim isteyebilir Türkiye'de terörün bitmemesini, kim isteyebilir Türkiye'de silahların susmamasını? PKK birtakım açıklamalar yaptı. Bunun karşılığında biz bu sürecin sonuna kadar selametli bir şekilde bitebilmesi için, Türkiye'de huzurun hakim olabilmesi için sonuna kadar destek olacağımızı defalarca söyledim. Ancak aklımızda da bazı tereddütler olduğunu tekrar ifade etmem lazım. Bize diyorlar ki, 'Destek oluyoruz diyorsunuz, arkasına da ama ile başlayan cümleler kuruyorsunuz, bu iş olmaz' diyorlar. 23 yıllık geçmiş, bizi ama ile başlayan cümleler kurmak zorunda bıraktı. Daha geçen sene yerel seçimlerde, 2 sene önce genel seçimlerde Kandil'in bizimle iş birliği yaptığı suçlamasına maruz kalmadık mı biz? PKK ile gizli anlaşma yaptığımız iftirası atılmadı mı bize? Önceki Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, pasaport almak için nüfus idaresine gittiğinde isminin karşısına 'terörle iltisaklı' notu düşüldüğünü görmedik mi biz? Biz size nasıl güvenelim? 23 yıl boyunca yaptığınız işler bizde bir güvensizlik oluşturdu. Türkiye'nin, yaşanabilir bir Türkiye olmaması için önündeki en büyük engel, iktidarın bu tutarsız uygulamalarıdır."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ise şunları söyledi:

"Bizler, bu güzel memleketin, güzel Muğla'mızın evlatları olarak hangi siyasi görüşten olursak olalım, hep birlikte kol kola, omuz omuza memleketin refahı için, memleketin selameti için, güzel günler için, umut için, çocuklarımızın geleceği için birlikte büyük bir gayretle çalışıyoruz. Tek gayemiz, aynı bayrak altında vatanımızın, milletimizin, bölünmez bütünlüğümüzün korunması ve gelecek nesillere atalarımızdan aldığımız bu güzel mirası taşımaktır. Bizlerin görevi budur. Ülkemiz bugün çok derin bir ekonomik ve siyasi kriz içerisindedir. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Her kesim bundan etkileniyor. Maalesef emeklimiz, işçimiz, yine esnafımız, tarımdaki işçimiz; herkesin problemi bu. Aynı zamanda ayrıştırıcı, bölücü diller kullanılıyor. Bizler aslında bu toprakların ayrılmaz parçalarıyız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mahmut Arıkan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İktidarın Tutarsızlıklarına Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Dengeleri değiştirecek silah Türkiye’de üretilecek Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Trump Katar’da görüp “Perfecto“ diyerek övdü Türkiye’den gönderilmiş Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Trump’tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna’da harcadığımızın 12 katını kazandım Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım
Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
TFF’nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Nurgül Yeşilçay’dan radikal karar İmajını tazeledi Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
17:52
Canlı anlatım Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol
Canlı anlatım! Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
12:23
Böyle bir şey mümkün mü Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
12:04
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
12:00
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı İşte istediği fiyat
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı! İşte istediği fiyat
11:58
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
11:32
Premier Lig’de ödül verildi Altay Bayındır yılın golünü yemiş
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş
11:31
Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü
Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 20:20:21. #7.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İktidarın Tutarsızlıklarına Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.