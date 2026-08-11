Saadet Partisi'nde İstifa Şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saadet Partisi'nde İstifa Şoku

Saadet Partisi\'nde İstifa Şoku
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan İlçe Başkanı Sezai Şimşek, vicdani sebeplerle Saadet Partisi'nden istifa etti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) - Saadet Partisi Ceyhan İlçe Başkanı Sezai Şimşek, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kararını kamuoyuyla paylaşan Sezai Şimşek istifası ile alakalı olarak, "Adalet için, ahlak için, hakkaniyet için, milletin hakkını savunmak için, yanlışın karşısında doğruyu söylemek için çıktık. Ancak bugün geldiğimiz noktada, 'çerçeve yasa' konusunda verilen 'evet' kararının, bizlerin inandığı ilkelerle bağdaşmadığını düşünüyorum" dedi.

Aldığı kararın makamdan, mevkiden, görevden veya şahsi bir beklentiden kaynaklanan bir karar olmadığını belirten Adana'nın Saadet Partisi Ceyhan İlçe Başkanı Sezai Şimşek açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün, benim için kolay olmayan bir kararı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır büyük bir inanç, samimiyet ve gayretle yürüttüğüm Saadet Partisi'ndeki görevlerimden istifa ediyorum. Bu karar; makamdan, mevkiden, görevden veya şahsi bir beklentiden kaynaklanan bir karar değildir. Tam aksine… Bu karar, inandığım değerlerle siyasi tercihler arasında gördüğüm bir çelişkiye karşı vicdani bir duruştur. Bizler bu yola sadece bir siyasi parti çatısı altında yürümek için çıkmadık. Adalet için, ahlak için, hakkaniyet için, milletin hakkını savunmak için, yanlışın karşısında doğruyu söylemek için çıktık. Ancak bugün geldiğimiz noktada, "çerçeve yasa" konusunda verilen "evet" kararının, bizlerin inandığı ilkelerle bağdaşmadığını düşünüyorum. Bu karar beni derinden üzmüş, teşkilatımızda emek veren birçok arkadaşımız gibi benim de vicdanımda ciddi bir kırgınlık oluşturmuştur.

Elbette herkesin siyasi tercihine saygımız vardır. Fakat siyasi tercihlere saygı duymak, kendi vicdanımızı ve inandığımız doğruları terk etmek anlamına gelmez. Ben makamımı korumak uğruna susmayı, koltuğumu korumak uğruna düşüncelerimi gizlemeyi, yanlış olduğunu düşündüğüm bir karar karşısında sessiz kalmayı tercih etmiyorum. Çünkü benim için görevlerden önce dava, makamdan önce ilke, siyasetten önce vicdan gelir. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm, omuz omuza mücadele ettiğim tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kimseye kırgınlığım yok. Kimseyle şahsi bir meselem yok. Benim itirazım şahıslara değil, yanlış olduğunu düşündüğüm siyasi anlayışadır. Saadet Partisi'nde görev yapmış olmaktan, bu teşkilatın içerisinde milletimiz için mücadele etmiş olmaktan her zaman onur duyacağım.

Ancak bugün, kendi vicdanımın sesini dinleyerek; Saadet Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Bu bir öfke kararı değildir. Bu bir hesaplaşma değildir. Bu bir makam arayışı hiç değildir. Bu, inandığım değerlere sadakatimin gereğidir. Ben bugün bir görevden ayrılıyorum. Ama adaletten, hakkaniyetten, milletin hakkını savunmaktan, doğru bildiğimi söylemekten ve vicdanımın sesini dinlemekten ayrılmıyorum. Hakkımı helal ediyorum. Varsa üzerimde emeği olan herkese de hakkımı helal ediyorum. Bundan sonra da bu ülkenin, bu milletin ve Ceyhan'ımızın iyiliği için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Makamlar gelip geçicidir. Asıl olan, insanın gece başını yastığa koyduğunda vicdanının rahat olmasıdır. Ben bugün, vicdanımın sesini dinliyorum."

Kaynak: ANKA

Sezai Şimşek, Ceyhan, Yerel, Sp, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saadet Partisi'nde İstifa Şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı Porsuk Çayı'nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu

23:59
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
23:52
İlk maç Kadıköy’de İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
23:24
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
23:21
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
22:34
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 05:04:58. #7.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde İstifa Şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.