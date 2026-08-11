Saadet Partisi\'nde İstifa Şoku

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) - Saadet Partisi Ceyhan İlçe Başkanı Sezai Şimşek, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kararını kamuoyuyla paylaşan Sezai Şimşek istifası ile alakalı olarak, "Adalet için, ahlak için, hakkaniyet için, milletin hakkını savunmak için, yanlışın karşısında doğruyu söylemek için çıktık. Ancak bugün geldiğimiz noktada, 'çerçeve yasa' konusunda verilen 'evet' kararının, bizlerin inandığı ilkelerle bağdaşmadığını düşünüyorum" dedi.

Aldığı kararın makamdan, mevkiden, görevden veya şahsi bir beklentiden kaynaklanan bir karar olmadığını belirten Adana'nın Saadet Partisi Ceyhan İlçe Başkanı Sezai Şimşek açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün, benim için kolay olmayan bir kararı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır büyük bir inanç, samimiyet ve gayretle yürüttüğüm Saadet Partisi'ndeki görevlerimden istifa ediyorum. Bu karar; makamdan, mevkiden, görevden veya şahsi bir beklentiden kaynaklanan bir karar değildir. Tam aksine… Bu karar, inandığım değerlerle siyasi tercihler arasında gördüğüm bir çelişkiye karşı vicdani bir duruştur. Bizler bu yola sadece bir siyasi parti çatısı altında yürümek için çıkmadık. Adalet için, ahlak için, hakkaniyet için, milletin hakkını savunmak için, yanlışın karşısında doğruyu söylemek için çıktık. Ancak bugün geldiğimiz noktada, "çerçeve yasa" konusunda verilen "evet" kararının, bizlerin inandığı ilkelerle bağdaşmadığını düşünüyorum. Bu karar beni derinden üzmüş, teşkilatımızda emek veren birçok arkadaşımız gibi benim de vicdanımda ciddi bir kırgınlık oluşturmuştur.

Elbette herkesin siyasi tercihine saygımız vardır. Fakat siyasi tercihlere saygı duymak, kendi vicdanımızı ve inandığımız doğruları terk etmek anlamına gelmez. Ben makamımı korumak uğruna susmayı, koltuğumu korumak uğruna düşüncelerimi gizlemeyi, yanlış olduğunu düşündüğüm bir karar karşısında sessiz kalmayı tercih etmiyorum. Çünkü benim için görevlerden önce dava, makamdan önce ilke, siyasetten önce vicdan gelir. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm, omuz omuza mücadele ettiğim tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kimseye kırgınlığım yok. Kimseyle şahsi bir meselem yok. Benim itirazım şahıslara değil, yanlış olduğunu düşündüğüm siyasi anlayışadır. Saadet Partisi'nde görev yapmış olmaktan, bu teşkilatın içerisinde milletimiz için mücadele etmiş olmaktan her zaman onur duyacağım.

Ancak bugün, kendi vicdanımın sesini dinleyerek; Saadet Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Bu bir öfke kararı değildir. Bu bir hesaplaşma değildir. Bu bir makam arayışı hiç değildir. Bu, inandığım değerlere sadakatimin gereğidir. Ben bugün bir görevden ayrılıyorum. Ama adaletten, hakkaniyetten, milletin hakkını savunmaktan, doğru bildiğimi söylemekten ve vicdanımın sesini dinlemekten ayrılmıyorum. Hakkımı helal ediyorum. Varsa üzerimde emeği olan herkese de hakkımı helal ediyorum. Bundan sonra da bu ülkenin, bu milletin ve Ceyhan'ımızın iyiliği için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Makamlar gelip geçicidir. Asıl olan, insanın gece başını yastığa koyduğunda vicdanının rahat olmasıdır. Ben bugün, vicdanımın sesini dinliyorum."