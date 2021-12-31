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Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden - Son Dakika

Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden

31.12.2021 12:27
Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin farklı noktalarında kurulan çorba dağıtım noktalarına giderek vatandaşlara çorba ikram etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin farklı noktalarında kurulan çorba dağıtım noktalarına giderek vatandaşlara çorba ikram etti.

Belediye ekipleri tarafından sunulan çorba ikramına özellikle havaların soğumasıyla vatandaşların ilgisi yoğundu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, dağıtımın yapıldığı yerleri ziyaret ederek, öğrencilere, erken saatlerde işlerine gitmek için otobüs duraklarında bekleyen çalışanlara ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Her hafta Cuma günleri üniversiteye yakın duraklar, büyük hastaneler, sanayi çalışanlarının servis durakları ve ilçenin kalabalık yerleri olmak üzere toplamda 5 noktada dağıtım gerçekleştiriliyor. Çorba ikram noktaları sayesinde üniversite öğrencileri, hasta yakınları, erken saatlerde iş başı yapan çalışanlar başta olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi güne sıcak çorbalarla içleri ısınarak başlıyor.

Saat 06.30'da başlayan çorba ikramı ile büyük karton bardaklar aracılığıyla vatandaşlar çorbalarını alabiliyor. Karton bardaklar yolculuk esnasında kolaylık, pratiklik ve hızlı bir içim sağlıyor.

Görevliler tarafından isteyen vatandaşlara su ve ekmek de ikram ediliyor. Kurulan sistem sayesinde sürekli sıcak ve taze kalan çorbalar Yüreğir Belediyesi Aşçılık Kursu öğreticileri usta aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor.

Çorba ikramı hakkında bilgi veren Başkan Kocaispir, "Vatandaşlarımız soğuk kış günlerinde sıcacık ikram ettiğimiz çorbalarımızla güne başlıyor. İkram noktaları olarak üniversite öğrencilerimizin ve hasta yakınlarının yoğun olduğu durakları seçtik. Şu anda büyük bir memnuniyet var. Öğrencilerimiz, işçilerimiz ve hasta yakınlarımızın belediyemizin hizmeti ile güne başlaması, vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların hayır duasını almak çok güzel bir duygu. Halkımıza afiyet olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden
Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden

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Fatih Mehmet Kocaispir, Üniversite, hastaneler, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden - Son Dakika


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