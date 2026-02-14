Sabahat Nine\'den Askerlere Anlamlı Hediye

Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandolara ulaştırıldı. Anlamlı hediye askerlerin yüreğini ısıttı.

Çınarcık ilçesinde ikamet eden Sabahat Bağdat ise 3 aylık sürede gözlerinde katarakt olmasına rağmen 400 bere ördü. Bereler Yalova İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından teslim alınarak zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma personeline ulaştırılmak üzere Siirt İl Jandarma Komutanlığına gönderildi. Mehmetçik, yürekleri ısıtan Sabahat nine için bir teşekkür videosu hazırladı. Videoyu gören Sabahat nine ise duygusal anlar yaşadı.

"Yerine ulaşınca mutlu oluyorum"

Sabahat Bağdat, sadece Mehmetçik'e değil huzurevi ve çocuk esirgeme yurduna da ördüğü patikleri ulaştırdığını söyledi. Bağdat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurumları için şimdi de patik ördüğünü kaydetti. Bağdat, geçtiğimiz yıl da ördüğü bereleri Muş İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdiğini belirterek, "Elimin erdiğince, gücümün yettiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Yerine ulaşınca mutlu oluyorum. Askeriyeden geldiler, teslim aldılar. 400 tane gönderdik. Geçen sene çok azdı" dedi.

Gözlerinde katarakt olan ve kilosu nedeniyle ameliyatı riskli olan Bağdat, gözlerinden ameliyat olursa seneye bin adet bere göndermek istediğini anlattı.

"Vatanımız, bayrağımız, ezanımız, toprağımız bizim için her şeyden değerlidir"

Bereleri askerlere ulaştırmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bağdat, "Mutlu oluyorum askerlerimize ulaştığı için, bir nebze katkıda bulunduğum için. Onlar da anne baba kuzusu. Benim evladım da askerdi. O duyguyu bilirim. Yani bir asker deyince benim için çok farklı bir şey. Gücümün yettiğince, aklımın erdiğince, imkanlarım oldukça yapıyorum. Yapmaya da ömrüm oldukça gayret edeceğim. Allah herkese nasip etsin. O insanları da ailelerine, çoluğuna çocuğuna kavuşmayı nasip etsin. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız, toprağımız bizim için her şey değerlidir" dedi.

Sürekli evin içinde kapalı olduğunu ve dışarı çıkamadığını anlatan Sabahat Bağdat, "Ne kadar yetebiliyorsam, yetmeye çalışıyorsam mutlu oluyorum. Beni ayakta tutuyor. İnsanları mutlu etmek hoşuma gidiyor. Yaş geldi, gidiyor artık. Bu dünyada ne bırakırsan onun değerini görürsün, onun bilincindeyim. Elimin erdiğince, aklımın yettiğince, gücümün bittiğince yapmaya gayret ediyorum" diye konuştu.

"Şükürler olsun böyle bir anneye sahibiz"

İrfan Bağdat ise evlatları olarak anneleriyle gurur duyduklarını belirterek, "Her şeyden önce, çok uzun yıllar önce babamızı kaybettik. Eve kapattı kendini. Tek hayatı örgü örmek. Daha önce depremlerde, normal zamanlarda konu komşuya sürekli yeter ki yün getirir. Yani doğum günlerinde, yılbaşlarında herkes ailelerine bir hediye getirir, biz yün alıyoruz. O sürekli bir şeyler örer. Birilerini mutlu etmek için en başta kendi ürettiği şeyler onun en büyük mutluluğu. Biz gurur duyuyoruz kendisiyle. Eski asker olmam sebebiyle çok yolumuzu gözledi ama artık beraberiz, yan yanayız kardeşlerimle birlikte. Mutluyuz yani, şükürler olsun böyle bir anneye sahibiz" dedi.

Depremzedeler için de örmüştü

Sabahat ninenin damadı Mehmet Bozkurt ise, "Annem yıllardır zaten bere, atkı, çocuk kıyafetleri örüyor. 6 Şubat'ta deprem olduğu zaman Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çocuklar için hırka, bere, çorap ördü. Ben kendim bizzat götürüp teslim ettim. Geçen sene yine aynı şekilde Muş Özel Harekat'a gönderdik berelerimizi. Ondan önce yine huzurevlerine, çocuk esirgeme kurumlarına gönderdik. Annemin hayatı örgü. Biz ona sürekli zaten tedarik ediyoruz, yünlerini alıyoruz. Annem de oturduğu yerde örüyor. Allah razı olsun. Düşüncesi çok güzel. Ben her zaman destekliyorum evladı olarak" diye konuştu. - YALOVA