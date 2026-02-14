Sabahat Teyze'den Komandolara 400 Bere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sabahat Teyze'den Komandolara 400 Bere

Sabahat Teyze\'den Komandolara 400 Bere
14.02.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

75 yaşındaki Sabahat teyze, 400 bereyi Siirt'teki jandarma komandolarına ulaştırdı.

Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandolara ulaştırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir. Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzemizin örmüş olduğu 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarma Komandolarımıza ulaştırıldı. Bereleri teslim alan Jandarma Komandolarımız, Sabahat teyzemize teşekkür mesajlarını iletti" ifadelerine yer verildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Siirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sabahat Teyze'den Komandolara 400 Bere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Alizade’den Beren Saat’e gönderme Alizade'den Beren Saat'e gönderme
Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
Kente ilk ücretsiz market açıldı Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular

12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 13:00:43. #7.11#
SON DAKİKA: Sabahat Teyze'den Komandolara 400 Bere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.