Şaban Kazdal Anayasa Mahkemesi Üyesi Oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Şaban Kazdal'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasanın 146. ve 147. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7. ve 10. maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, AYM üyeliğine seçildi. - ANKARA