Dini nikahla evlenip bebek yaptı! 14 yıldır çocuğunu bir kez bile göremedi - Son Dakika
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Dini nikahla evlenip bebek yaptı! 14 yıldır çocuğunu bir kez bile göremedi

26.12.2022 13:09

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Turgay Telsiz dini nikahla evlenmesinden sonra hamile kalan eşinden ayrıldı. Doğumdan sonra çocuğunun başka bir aileye evlatlık verildiğini öne süren Telsiz, aradan geçen 14 yılda çocuğunu hiç göremedi.

İddiaya göre 37 yaşındaki Turgay Telsiz, 2005 yılında askerdeyken telefon ile görüştüğü E. A. ile arkadaşlık kurdu. Askerliği biten Telsiz, Adana'nın Kozan ilçesine gelerek tarım işçiliğine başlayıp burada ev tuttu. Karabük'te yaşayan E.A'da Telsiz'in yanına gelerek dini nikahlı bir şekilde beraber yaşamaya başladı.

EVLENDİKTEN 1 YIL SONRA HAMİLE KALDI

Aradan geçen 1 yıl sonunda E. A. hamile kaldı. Hamileliğinin 6. ayında Karabük'e giden Telsiz ve E.A., burada 1 ay kaldı. Daha sonra Turgay Telsiz, Osmaniye'ye geri döndü. 3 ay sonra 2008 yılının Nisan ayında Karabük Doğumevi'nde bir kız çocuğu dünyaya getiren dini nikahlı eşi Telsiz'i arayarak "Gel çocuğunu al" dedi.

Dini nikahla evlenip bebek yaptı! Doğumdan sonra çocuğunu bir kez bile göremedi

"ÇOCUĞU EVLATLIK VERDİM, BİZİ UNUT"

Karabük'e çocuğunu almaya giden Telsiz'e eşi iddiaya göre, "Ben çocuğu evlatlık verdim. Beni de unut, çocuğu da unut" dedi. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan Turgay Telsiz, çaresizce memleketi Osmaniye'ye geri döndü. O gün bugündür yüzünü dahi hiç görmediği çocuğunu arayan Telsiz, çocuğunun E.A. tarafından başka bir aileye evlatlık verildiğini iddia etti.

"BEN ÇOCUĞUMU GÖRMEK İSTİYORUM"

Şu anda 14 yaşında olan ve kız çocuğu olduğunu bildiği çocuğunun yüzünü dahi hiç görmediğini belirten Turgay Telsiz, "Tüm bu iddialarımın gerçekliği zaten açığa çıktı. E. A. ve ailesi ile arkadaşları benim çocuğum doğduğu gün para karşılığı satarak evlatlık vermişler. Ben çocuğumu istiyorum. En azından bir defa yüzünü görmek istiyorum. Ben bir babayım, ölmeden önce çocuğumun yüzünü görmek benim hakkım. E. A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Hiçbir şey çıkmadı. Kadın elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Dini nikahla evlenip bebek yaptı! 14 yıldır çocuğunu bir kez bile göremedi - Son Dakika

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