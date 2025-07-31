Sadık Köpek Sahibinin Mezarından Ayrılmıyor - Son Dakika
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Sadık Köpek Sahibinin Mezarından Ayrılmıyor

Sadık Köpek Sahibinin Mezarından Ayrılmıyor
31.07.2025 09:42
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27 yaşındaki Muğdat Esener'in köpeği, sahibi vefat ettikten sonra mezarını hiç terk etmiyor.

Van'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muğdat Esener'in sadık köpeği, sahibinin Yüksekova'daki mezarından bir an olsun ayrılmıyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 21 Temmuz'da memleketi Yüksekova'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Yolculuk sırasında birkaç kez rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden Esener, 22 Temmuz sabahı Van otogarında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Esener, genç yaşta hayata veda etti. Bu ani vefat, Esener'in ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Yüksekova'da derin üzüntüye neden oldu.

Sadık dostun vefası yürekleri burktu

Yıllar önce sahiplendiği köpeği, Muğdat Esener'in cenazesinin ardından sahibine vefa görevini yerine getiriyor. Esener'in Yüksekova'daki mezarının başından günlerdir ayrılmayan köpek, görenlerin yüreğini burkuyor. Mezar başındaki bu sessiz bekleyiş, mahalle sakinleri tarafından da fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve yorumlar, köpeğin sahibine duyduğu derin bağlılığı gözler önüne serdi. Her gün mezarın başına giderek saatlerce bekleyen köpek, adeta sadakatin sembolü haline geldi.

Akocak köyü sakinlerinden Nadir Işıksal, "Vefatından sonra köpeği mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür orada nöbet tutuyor. Çok değişik bir şey, özellikle burada iki mezar arasında kalıyor ve herkesin ilgisini çekiyor. Biz de hayretler içerisindeyiz. Köpeği nereye götürsek yine aynı yere geliyor" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sadık Köpek Sahibinin Mezarından Ayrılmıyor - Son Dakika

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