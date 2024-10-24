Sadike Gültaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Aydın Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 20 yıldır Veri Kayıt Sistemi personeli olarak görev yapan ve dün hayatını kaybeden 54 yaşındaki Sadike Gültaş'ı mesai arkadaşları son yolculuğuna uğurladı.

Sadike Gültaş için sabah saatlerinde görev yaptığı Aydın Devlet Hastanesi Bahçesi'nde tören düzenlendi. Mesai arkadaşlarının göz yaşlarını tutamadığı törende Sadike Gültaş için helallik alındı. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Sadike Gültaş'ın bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele verdiği bildirildi. - AYDIN