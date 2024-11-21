Sadir Durmaz, 5 Bin Yıllık Ani Kentini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sadir Durmaz, 5 Bin Yıllık Ani Kentini Ziyaret Etti

Sadir Durmaz, 5 Bin Yıllık Ani Kentini Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars'ta düzenlenen toplantıdan önce tarihi Ani harabelerini ziyaret etti ve bu bölgenin kültürel önemine dikkat çekti.

21.11.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılmak için geldiği Kars'ta, 5 bin yıllık tarihi Ani kentini ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve partililer ile tarihi Ani harabelerini gezdi.

Durmaz, Ani'nin bir tarih, kültür ve medeniyet hazinesi olduğunu söyledi.

Durmaz, "Ani'de büyük bir tarihin, medeniyetin izlerini gördük, herkesi bu tarihi, bu kültürü ve bu hazinelerini görmeye davet ediyorum" dedi.

Durmaz ve beraberindekiler, Ani Ören Yeri'nde yürütülen kazı çalışmalarında hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan'dan bili aldı. Durmaz, daha sonra Ani'den ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sadir Durmaz, 5 Bin Yıllık Ani Kentini Ziyaret Etti - Son Dakika

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