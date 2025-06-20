Sadun Boro\'nun Anma Etkinliği Deniz Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Türk denizciliğinin efsane ismi Sadun Boro, vefatının yıl dönümünde anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Deniz tutkunu Sadun Boro, vefatının yıl dönümünde yakın çevresinin de katılımıyla Akyaka'daki bir otelde düzenlenen anlamlı bir etkinlikte anıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi ve düşünce platformu iş birliğiyle gerçekleşen anma programına, çok sayıda denizci ile Sadun Boro'yu yakından tanıyan isimler katıldı.

Sadun Boro'nun denizle kurduğu özgür ve doğayla uyumlu yaşam biçiminin ele alındığı buluşmada, aynı zamanda Boro'nun bireysel yolculuğunun toplumsal bir ilhama nasıl dönüştüğü de vurgulandı. Katılımcılar, hem kendi hatıralarını paylaştı hem de Boro'nun denizciliğe ve çevre bilincine katkılarını anlattı. - MUĞLA