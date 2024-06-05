Safi Çimento Fabrikası'nın Dumanı Çukurören Biberi Üretimine Zarar Veriyor - Son Dakika
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Yerel

Safi Çimento Fabrikası'nın Dumanı Çukurören Biberi Üretimine Zarar Veriyor

Bilecik'te bulunan Safi Çimento Fabrikası'nın bacasından çıkan duman ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, tescilli 'Çukurören Biberi'nin hasadını düşürdü. Köy halkı, fabrikanın duman ve toz saldığını iddia ederek, üretimin zarar gördüğünü belirtiyor. Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise fabrikaya giderek arıza tespit etti ve uyarılarda bulundu. Köy muhtarı, biber üretimine zarar veren bu durum için yetkililerden yardım istedi.

05.06.2024 12:31
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Safi Çimento Fabrikası'nın tescilli 'Çukurören Biberi'nin hasadını düşürdüğü iddiası

Bilecik'teki fabrikadan çıkan duman, maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, biber hasadına zarar veriyor

Yaklaşık 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan tescilli 'Çukurören Biberi'nin üretimi tehlikede

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekibi şikayet üzerine inceleme yaptı, bacalarındaki arıza sebebi ile ilgilileri uyardı

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar:

"Buradaki bizim tescilli biber ürünlerimize, fidanlarımıza çok büyük bir zarar veriyor"

"Buradan çıkan dumanın sadece bizim köye değil, Çukurören, Taşçılar ve Beyce köylerinin hepsine zararı var"

BİLECİK - Bilecik'te üretim yapan Safi Çimento Fabrikası'nın bacasından ara ara çıkan duman ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, tescilli 'Çukurören Biberi'nin hasadını düşürdü.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki köyde, yaklaşık 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan tescilli 'Çukurören Biberi'nin üretim devam ediyor. Köy halkı 160 yıllık tohumları toprakla geçen hafta buluştururken, köylerin hemen üstündeki Safi Çimento Fabrikasının tozu ve dumanından üretimin düştüğünü söylediler. Köylüler fabrikanın ara ara bacalarından tozlu dumanın salındığı iddia ederek, bunu çektikleri videolarla ispatlamaya çalışıyorlar.

Bacalarında arıza meydana gelmiş

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise köylülerin şikayetleri üzerine fabrikaya giderek, bacalarından bir arıza meydana geldiğini bununla ilgili gereken uyarılarda bulundukları söylediler.

"Buradaki bizim tescilli biber ürünlerimiz var, fidanlarımız var, bunlara çok büyük bir zarar veriyor"

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, "Görmüş olduğunuz gibi akşam yine Safi Çimento bacalarından duman çıkıyor. Kaç sefer bunları uyarmamıza rağmen buna bir çözüm bulamadılar. Yetkileri de söyledik. Görmüş olduğunuz gibi etraf köylere hepimize zarar veriyor. Zaman istediler zaman verdik. Ama yine yapıyor bacalarından. Artı bunların görmüş olduğunuz gibi arkamızda maden ocakları var. Bu maden ocaklarının yollarını bizim bu yolları kullanıyorlar. Buradaki bizim tescilli biber ürünlerimiz var, fidanlarımız var bunlara çok büyük bir zarar veriyor" dedi.

"Buradan çıkan dumanın sadece bizim köye değil, Çukurören köyü, Taşçılar köyü, Beyce hepsine zararı var"

Muhtar Dündar açıklamasının devamında, yetkileri aradıkları zaman gelip ilgilendiklerini anlatarak, "Tabi biz söylediğimiz zaman geliyorlar, ilgileniyorlar. Ama bir zaman sonra yine aynısı oluyor. Bu fabrikanın salmış olduğu duman ve yollardan çıkmış olan madenleri taşırken çıkarttıkları tozların üretimimize zararı var. Buradan çıkan dumanın sadece bizim köye değil, Çukurören köyü, Taşçılar köyü, Beyce hepsine zararı var" dedi.

"Bunun için biz yetkililerden yardım istiyoruz"

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar son olarak, "Görmüş olduğunuz gibi tescilli biberlerimizi haşlamış bulunuyoruz. Şimdi fabrikanın dumanı ve maden ocaklarında çalışan kamyonların tozuyla görmüş olduğunuz biberlerimiz çok etkileniyor. Bunun için biz yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Bilecik, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safi Çimento Fabrikası'nın Dumanı Çukurören Biberi Üretimine Zarar Veriyor - Son Dakika

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