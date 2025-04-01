Safranbolu Bayramda Turist Akınına Uğradı - Son Dakika
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Safranbolu Bayramda Turist Akınına Uğradı

Safranbolu Bayramda Turist Akınına Uğradı

Safranbolu, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarak esnafın yüzünü güldürdü.

01.04.2025 18:17
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Ramazan ayında sessiz günler geçiren UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, bayram ile yerli ve yabancı turist akınına uğrarken esnafın da yüzünü güldürdü.

" Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "En iyi korunan kent" ve "Korumanın başkenti" gibi ünvanlarla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi Ramazan Bayramında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerine tarihte yolculuğa çıkaran Osmanlı kenti, Cinci Han ve hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, İzzet Mehmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi yapılarıyla misafirlerine keyifli bir tatil sunuyor. Ramazan Bayramı yoğunluğu esnafın da yüzünü güldürdü.

Nurhayat Yüksel adlı esnaf, Ramazan Bayramı'nın çok güzel geçtiğini belirterek, şu anda turizm alanında yoğunluğun en çok yaşandığı ilçelerden birinin Safranbolu olduğunu ifade etti. Ramazan ayının çok sessiz geçtiğini anlatan Yüksel, "Şu an ise her yer ana baba günü. Esnaf çok güzel nefes aldı. Böylece sezon açılmış oldu. İnşallah böyle de devam eder" dedi.

Eşinin memleketi dolayısıyla Ramazan Bayramını Karabük'te geçiren Murat Özbek de sıklıkla ilçeye geldiğini aktararak, ilçedeki en yoğun günlerden birini gördüğünü söyledi. UNESCO tescilli çilingir ustası Hüseyin Özdemir, Ramazan ayında ilçede durgunluk yaşandığını dile getirerek, "Bayramla birlikte herkes bereketlenip rızıklanmış oldu" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safranbolu Bayramda Turist Akınına Uğradı - Son Dakika

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