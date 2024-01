Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile il genelinde gazetecilik faaliyetlerini sürdüren basın mensupları ile bir araya gelerek günlerini kutladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentte faaliyet gösteren basın mensupları ile bir araya geldi. Sosyal tesislerde düzenlenen programa yaklaşık 70 basın mensubu katıldı.

Programda konuşan Başkan Köse, "Yaklaşık 5 yıl oldu bu göreve başlayalı ve zaman zaman bir aradaydık. Safranbolu Belediyesi adına yaptığımız çalışmalar yerelde ve ulusalda sizlerin yaptığı haberlerle duyuruldu. Sizlerin ne kadar zor şartlarda görevlerinizi başarı ile yapmaya çalıştığınızın farkındayız. An geliyor ailelerinizden uzakta uzun süreler ayrı kalıyorsunuz, an geliyor savaşta, salgınlarda, afetlerde, yangınlarda en iyi görüntüleri yakalamak ve kalemlerinize taşıyarak kamuoyuna duyurmak için mücadele veriyorsunuz. Ben her an yanımızda olduğunuzu bizlere hissettirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin de yanınızda olduğumuzu hiçbir zaman unutmamanız dileği ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Köse konuşmasının ardından basın mensupları ile sohbet ederken programın sonunda günün anlam ve önemine dair basın mensuplarına hediye takdiminde bulundu. - KARABÜK