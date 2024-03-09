Safranbolu Cittaslow Hareketine Alındı - Son Dakika
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Safranbolu Cittaslow Hareketine Alındı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin girişimleri sonucunda Safranbolu, Cittaslow (sakin şehir) hareketine alınmaya uygun bulundu. Safranbolu, Türkiye'deki hem UNESCO hem de Cittaslow ağına dahil olan 'kent ölçeğinde korunan' tek ilçe oldu.

09.03.2024 09:33  Güncelleme: 09:40
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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin girişimleri ile Safranbolu, Cittaslow (sakin şehir) hareketine alınmaya uygun bulundu. Cittaslow merkezi, Başkan Köse'yi, Brüksel'de 23 Mart'ta düzenlenecek törene davet etti.

Cittaslow merkezi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi, Brüksel'de 23 Mart'ta düzenlenecek törene davet etti. Bu başarı ile Safranbolu, Türkiye'deki hem UNESCO hem de Cittaslow ağına dahil olan 'kent ölçeğinde korunan' tek ilçe olma unvanı kazandı.

Safranbolu Belediyesi, 4 Mart 2023'te Cittaslow hareketine başvurmuş, bu çerçevede Cittaslow Ulusal Koordinatörleri Bülent Köstem ve Candaş Balta, değerlendirme yapmak için Safranbolu'ya gelmişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Safranbolu, Cittaslow hareketine alınmaya uygun bulundu.

Cittaslow üye alacağı şehirlerde çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel kalite için teknolojiler ve tesisler, yerel üretimi korumak, tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara ilişkin politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar, slow food faaliyetlerine ve projelerine destek, sosyal uyum gibi şartları tamamlamasını arıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Safranbolu Cittaslow Hareketine Alındı - Son Dakika

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