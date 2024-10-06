Safranbolu, Cittaslow Hedeflerine Yüzde Yüz Uygun Etkinlikle 1. Yılını Kutladı

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(SAFRANBOLU) - Safranbolu'nun Cittaslow ağına katılımının birinci yılı bisiklet turu, tarih ve doğa yürüyüşü ile kutlandı.

Safranbolu, 4 Mart 2023 tarihinde Cittaslow ağına katılımının birinci yılını coşkulu etkinliklerle kutladı. Bu özel gün dolayısıyla Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cittaslow Sunday', kentin yerel kültürünü ve sürdürülebilir yaşam felsefesini ön plana çıkaran çeşitli etkinliklere sahne oldu. Etkinlikler sabah saatlerinde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 200 kişi ve Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde yaklaşık 100 bisikletlinin katılımıyla başladı. Katılımcılar, Tarihi Çarşı Han Arkası mevkiine kadar uzanan ve yaklaşık 5 kilometre süren parkurda yürüyerek ve bisikletlerini sürerek şehrin tarihi dokusunu keşfetme fırsatı buldu. Yürüyüş ve bisiklet turu, Safranbolu'nun eşsiz mimarisi ve doğal güzellikleri arasında keyifli bir deneyim sundu.

Yürüyüşe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı. Başkan Köse, Kültürel Miras Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in rehberliğinde vatandaşlarla birlikte parkuru tamamladı. Aynı zamanda, Safranbolu'nun zengin kültürel mirasını ve doğasını tanıtmayı hedefleyen bu yürüyüş, Cittaslow felsefesinin sakin ve bilinçli yaşam anlayışını yansıttı.

Etkinlikler bununla sınırlı kalmadı. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde buluşan yaklaşık 100 kişilik bisiklet grubu, tarihi kent sokaklarında pedal çevirdi. Karabük Bisiklet Derneği'nin rehberlik ettiği tur, şehrin sokaklarını bisikletle keşfetmek isteyen katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Bisiklet turu da yürüyüş etkinliği gibi Han Arkası mevkiinde son buldu ve Safranbolu'nun tarihi atmosferinde tamamlandı.

Cittaslow Sunday etkinliklerinde hem yürüyüş hem de bisiklet turuna katılan katılımcılar, Safranbolu'nun sürdürülebilir yaşam vizyonunu deneyimleyerek, kentin yerel kültürüne ve doğal güzelliklerine olan ilgilerini gösterdi. Etkinlikler sonunda, Safranbolu Belediyesi'nin Yazıköy Uygulama ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen organik maniye tohumları katılımcılara hediye edildi.

Programın sonunda Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür ederek, Safranbolu'nun Cittaslow üyeliğinin birinci yılını kutladı. Köse, Safranbolu'nun Cittaslow felsefesiyle uyumlu bir şekilde gelişmeye ve büyümeye devam edeceğini belirterek, bu önemli adımın sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması adına büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.