Safranbolu\'da Ramazan Bayramı İçin Trafik ve Ulaşım Düzenlemeleri

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ramazan Bayramına yönelik yapılan trafik ve ulaşım düzenlemeleri ziyaretçilere rahat bir şekilde tatil fırsatı sundu.

Bayram boyunca Tarihi Çarşı ve çevresinde uygulanan ulaşım planı sayesinde yoğunluğun önüne geçildi. Otobüslerin şehir merkezine girişine izin verilmezken, yolcular ücretsiz ring servisleriyle Kazdağlı Meydanı'na taşındı. Bu sayede tarihi bölgedeki yaya önceliği korunarak, ziyaretçilerin Safranbolu'nun benzersiz atmosferini rahatça deneyimlemesi sağlandı.

Özel araçlarıyla gelen ziyaretçiler için belirlenen 8 otopark noktası sayesinde şehir içindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaltıldı. Karşılama Merkezi Otoparkı, Mezarlık Altı Otoparkı ve diğer belirlenen alanlarda araç parkı kontrollü şekilde sağlanırken dijital şehir rehberi ve QR kodlu yönlendirme sistemleriyle de turistlerin kolaylıkla gitmek istedikleri bölgelere ulaşmalarına katkıda bulunuldu.

Trafik ve ziyaretçi yönetimi konusundaki titiz planlamaların olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, alınan önlemlerle hem tarihi kimliğin korunduğunu hem de misafirlerin konforunun sağlandığını belirtti

Köse, "Şehrimizin tarihi dokusunu ve korunmuş kimliğini bozmadan, misafirlerimizin keyifli bir bayram geçirmesi için Safranbolu Kaymakamlığımız ile birlikte kapsamlı bir çalışma yürüttük. Trafik düzenlemeleri, ücretsiz ulaşım olanakları ve yönlendirme sistemleri sayesinde bayram yoğunluğunu kontrollü bir şekilde yönettik. Tüm ziyaretçilerimizi, esnafımızı ve halkımızı rahat ettiren bir bayram organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi. - KARABÜK