Safranbolu\'da Yaralı Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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(KARABÜK) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yavru bir kedi kuyruğunu bir aracın ezmesi üzerine can havliyle başka bir aracın motoruna saklandı. Araç sahiplerinin motor kaputuna defalarca vurmasına aldırış etmeyen yaralı kedi saklandığı yerden çıkarılamayınca ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yavru bir kedinin kuyruğu tekerinin altında kalarak ezildi. O sırada yavru kedi can havliyle otoparka girerek bir aracın motoruna saklandı. Araç sahipleri dakikalarca yaralı yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamayınca 112'yi aradı.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu aracın motorundan çıkarılan yaralı kedi itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yavru kedi ekipler tarafından alınarak Safranbolu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, olay sonrasında yaptığı açıklamada sürücüleri daha dikkatli olmaya davet ederken, benzer durumlarla sıkça karşılaştıklarını ve hayvan kurtarma operasyonlarının kendileri için büyük bir öncelik taşıdığını belirtti. Özellikle soğuk havalarda ve yağışlı günlerde araç motorlarına sığınan kedilerle ilgili olarak vatandaşları dikkatli olmaya çağıran ekipler, her zaman yardıma hazır olduklarının altını çizdi. Aracını çalıştırmadan önce motoru kontrol eden vatandaşın duyarlılığı ise olası bir can kaybının önüne geçti.