Safranbolu Kıtırı Artık Glutensiz!

30.05.2026 10:51
Kastamonu Üniversitesi, çölyak hastaları için glutensiz Safranbolu kıtırı geliştirdi.

Batı Karadeniz'in vazgeçilmez lezzeti Safranbolu kıtırı, Kastamonu Üniversitesi'de yürütülen proje sayesinde artık çölyak hastaları tarafından da tüketilebilecek.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Demet Güner'in yüksek lisans döneminde başladığı ve doktora sürecinde geliştirdiği proje kapsamında, Batı Karadeniz Bölgesi'nin yöresel lezzetlerinden Safranbolu çıtırı, çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti bulunanlar için yeniden hazırlandı. Güner'in verdiği ders kapsamında yürütülen projede üniversite öğrencileri de görev aldı. Yapılan araştırmalar ve talepler neticesinde, Safranbolu çıtırı glutensiz olarak yeniden üretildi. Geliştirilen glutensiz Safranbolu çıtırı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

"Koruyucu madde olmadan 6 aydan 1 yıla kadar uzun bir raf ömrüne sahip"

Projeyle ilgili bilgi veren Arş. Gör. Dr. Demet Güner, "Çölyaklı bireyler başta olmak üzere gluten hassasiyeti taşıyan insanlar için bir ürün geliştirmek istedik. Geliştireceğimiz ürünün çok endüstriyel değil de daha çok turistik, gastronomik özellikler taşımasına dikkat ettik. İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yaptığımız görüşmeler ve odak grup çalışmaları neticesinde, ailelerin en çok 'glutensiz Safranbolu kıtırı' üretimini beğendiğini gördük. Kara buğday, mısır unu, Tosya pirincinin unu ve kestane unu ile orijinal bir glutensiz un geliştirdik. İçerisine Kastamonu yöresinde yetişen dağ çileği, hürriyemez elması kurusu ve üryani eriği kurusu gibi alternatif ürünler ekledik. Tereyağı ve yumurta ağırlıklı yapısıyla, glutensiz ürünlerin lezzetsiz olduğu algısını yıkan bu kıtır, hiçbir kimyasal koruyucu madde olmadan 6 aydan 1 yıla kadar uzun bir raf ömrüne sahip. Çalışmamızı 'Science-y Bite' adıyla markalaştırdık. Türk Patent ve Marka Kurumu tescilinden sonra patent başvurumuzu da yaptık, sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz. Ayrıca ürünümüz henüz tezimi savunmadan önce üniversitemizin düzenlediği 'Future Idea' Girişimcilik Yarışması'nda jüriden ve sektör temsilcilerinden tam not alarak üçüncülük derecesi elde etti" dedi.

Projede görev alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Erdem Ağaçtan da "Glutensiz ürünlerin lezzetsiz olduğu kanısını yıkmayı planladığım için bu dersi seçtim. Demet Hocamızla birlikte çok fazla ürün geliştirmesi yaptık ve hepsinin aslında çok lezzetli ürünler olduğunu gördük. Bugün yapacağımız ürün de Safranbolu ilçesinde yapılan bir kıtırın glutensiz versiyonudur. İçerisinde kara buğday unu, mısır unu, Tosya pirinci unu ve kestane unu bulunuyor. Bunlar fırınlandıktan sonra küçük küçük kesilerek tekrardan kurutma işlemine alınıyor" diye konuştu.

Glutensiz ürünlere ilgisinin 3 sene önce geçirdiği bir rahatsızlık şüphesiyle başladığını aktaran Duygu Kurtoğlu da, "Çölyak olabileceğim duyumdan sonra araştırmalar yaptım, testler yapıldı. Sonra Demet Hocamızın böyle bir ders açtığını duyduğumda bu dersi almak istedim. İlgim olduğu için bu dersin bana bir şeyler katacağını biliyordum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

