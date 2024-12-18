Safranbolu'nun UNESCO Mirası'nın 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Safranbolu'nun UNESCO Mirası'nın 30. Yılı Kutlandı

Safranbolu\'nun UNESCO Mirası\'nın 30. Yılı Kutlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil oluşunun 30. yılı, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel bir programla kutlandı. Programda, Safranbolu'nun kültürel zenginliklerini anlatan belgesel gösterildi, ödül töreni düzenlendi ve bir konser ile etkinlik sona erdi.

18.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:58
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 30. yılı kutlamaları 'UNESCO Özel Programı' ile son buldu.

Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile eşi Süreyya Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kardemir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olmasında önemli rol oynayan, Yönetmenliğini merhum Süha Arın'ın yaptığı "Safranbolu'da Zaman" adlı belgesel filmi gösterildi. Büyük beğeni toplayan belgesel, izleyicilere Safranbolu'nun geçmişten günümüze uzanan kültürel ve mimari zenginliklerini bir kez daha hatırlattı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Vali Yavuz, "Tarih kokan sokakları, zarif konakları ve yaşayan kültürüyle Safranbolu, medeniyetimizin eşsiz bir yadigarı ve insanlığın kültürel mirasına birer armağanıdır. Bundan 30 yıl evvel dünya haritasında bir nokta olarak anılan Safranbolu bugün dünyanın dört bir yanında yer alan 1223 eşsiz kültürel hazin arasında gururla yer almıştır" dedi.

Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ise "Bundan tam 30 yıl önce, bu kentin insanları sevgi, emek ve hürmetle bir mirası geleceğe taşımak için yola çıktı. Bugün, aynı birlik ve heyecanla Safranbolu'nun eşsiz mücevherini daha da parlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde düzenlenen "UNESCO'da 30. Yıl Fotoğraf Maratonu" ödül töreni de gerçekleştirildi. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri, jüri tarafından takdim edildi. Ayrıca, "Başarılı Restorasyon Uygulama Ödülleri" Sadullahlar ve Recep Bey Konağı ile Hatice Çetinkaya ve Raci Erhan Zakiroğlu'na Onur Ödülü ise Dr. Mahmud Faytrouny Konağı ile Dr. Mahmud Faytrouny'e Valimiz Mustafa Yavuz tarafından verildi.

Etkinlik, sanatçı Tenor Aykut Yılmaz ve Piyanist Şenay Yılmaz'ın sahne aldığı muhteşem bir konserle sona erdi.

Programın ardından Valimiz Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, fotoğraf sanatçısı Gülcan Acar'ın "Melodik İzler" adlı fotoğraf sergisini gezdi. Valimiz Mustafa Yavuz, büyük bir beğeniyle incelediği eserler için sanatçıya teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safranbolu'nun UNESCO Mirası'nın 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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