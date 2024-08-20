Safranbolu Sağlık Hizmetleri MYO'nun Taşınması İle İlgili Basın Açıklaması Yapıldı

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Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ve Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Karabük Üniversitesi Safranbolu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun ilçeden taşınması ile ilgili ortak bir basın açıklaması yayınladı.

Sağlık Hizmetleri MYO'nun taşınması ile ilgili Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile toplantı gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Okulun taşınmasının nedenleri ile ilgili paylaşılan bilgide Safranbolu'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun kendisine ait bir binasının bulunmadığından Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim öğretim hayatına devam ettiklerini, bu bölümde eğitim gören öğrencilerin ve eğitim veren akademisyenlerin Güzel Sanatlar Fakültesinin dersliklerinin fiziki yetersizlikleri ve laboratuar bulunmadığından akademisyenler ve öğrencilerin bu yetersizliklerden kaynaklı mağdur olduklarını, eğer Safranbolu'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ait bir binanın tahsisi ya da inşası söz konusu olursa, fiziki yetersizliklerin, problemlerin ortadan kalktığı takdirde, kendilerinin de bu kadar fazla sayıda öğrencinin nakledilmesiyle oluşabilecek olumsuzlukları istemedikleri ve öğrencilerin Safranbolu'da eğitim görmelerinin devam etmesini istediklerini belirtmişlerdir. Konunun yine de tekrardan üniversite yönetim kadrosu ile değerlendirilerek, ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini söylemesi bizleri mutlu etmiştir. Süreç takip edilerek, gelişmelerden üyelerimiz ve esnafımıza bilgi verilecektir. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Yönetim Kadrosuna konuya olan duyarlılıkları ve içtenlikleri ile çözüm odaklı tavırlarından dolayı şahsımız ve Üyelerimiz adına teşekkürü borç biliriz" ifadelerine yer verildi.

"Karabük Üniversitesi Karabük'ümüzün geleceğidir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Yönetimi Karabük Üniversitesini geliştirmek adına birçok Üniversiteler ile işbirliği yapmakta, kent mimar isi, sanayi, demir çelik sektörü, çevre duyarlılığı ve eğitim ile ilgili birçok alanlarda adım attığına şahitlik etmekteyiz. Bu minvalde başta Karabük halkı, güzide basın temsilcileri ve yayın organlarının bu konularla ilgili sağduyulu davranmasını ve Üniversitemizin Türkiye'de sayılı üniversitelerin arasında olması için gösterilen çabaya destek vermelerini, olumsuz dedikodu ve söylentilere kulak asmamalarını arzu ederken, şehrimiz için bir bütün olmaya davet ediyoruz" denildi. - KARABÜK