Safranbolu\'ya Turist Akını

Yerel

UNESCO Dünya Miras Listesinde ve Cittaslow kategorisinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi havanın sıcak olmasını fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış,estetikbiçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu,hafta sonlarında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Havanın güneşli olmasını bilen ziyaretçiler tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp,müzeve konakları gezme imkanı bulurken Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederek ilçenin tarihi hakkında rehberlerinde bilgiler aldılar.

Tarihi kentte yaşanan hareketlilik esnafın da yüzünü güldürüyor. - KARABÜK