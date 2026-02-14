Safranova, Organik Safran Sertifikası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Safranova, Organik Safran Sertifikası Aldı

Safranova, Organik Safran Sertifikası Aldı
14.02.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'daki Safranova, organik tarım sertifikası alarak organik safran üreten ilk firma oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yürütülen "Safranova" projesi kapsamında üretim yapan Safranova, denetimleri tamamlayarak organik tarım sertifikası aldı ve organik safran üreten ilk firma oldu.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen "Safranova" projesi kapsamında üretim yapan Safranova, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetim sürecini başarıyla tamamlayarak organik tarım sertifikası almaya hak kazandı. Safranova, bu belgeyle organik safran üretimi gerçekleştiren ilk firma oldu.

Lavanta kokulu safran bahçesi ve markalaşma hedefiyle yürütülen proje çerçevesinde üretim faaliyetlerinin organik tarım mevzuatına uygun şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Üretim sürecinde kimyasal gübre ve sentetik katkı maddeleri kullanılmadığı, çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerin tercih edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, verilen sertifikanın Safranova'nın üretim süreçlerinin ulusal organik tarım standartlarına uygunluğunu resmi olarak tescillediğini ifade etti.

Altuntepe, alınan belgenin bölge tarımı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, organik üretim anlayışıyla hem ürün kalitesini artırmayı hem de Safranbolu safranını ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Organik üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Altuntepe, Safranova'nın organik safran üretimi alanındaki öncü adımının yerel ekonomiye olumlu katkılar sunmasının beklendiğini dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Ekonomi, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranova, Organik Safran Sertifikası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Ayşe Kırca’dan komedyen sevgilisine övgü dolu sözler Ayşe Kırca'dan komedyen sevgilisine övgü dolu sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
“Yeni bir arayış içindeler“ iddiası Cumhur İttifakı ortağından açıklama var "Yeni bir arayış içindeler" iddiası! Cumhur İttifakı ortağından açıklama var
Victor Osimhen’in sıkıntısı ortaya çıktı Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

14:49
Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı TFF’lik oldular
Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:41
Kent felaketi yaşıyor Restoran bile akıntıya kapıldı
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 15:00:42. #7.11#
SON DAKİKA: Safranova, Organik Safran Sertifikası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.