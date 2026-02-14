Safranova, Organik Safran Sertifikası Aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yürütülen "Safranova" projesi kapsamında üretim yapan Safranova, denetimleri tamamlayarak organik tarım sertifikası aldı ve organik safran üreten ilk firma oldu.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen "Safranova" projesi kapsamında üretim yapan Safranova, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetim sürecini başarıyla tamamlayarak organik tarım sertifikası almaya hak kazandı. Safranova, bu belgeyle organik safran üretimi gerçekleştiren ilk firma oldu.

Lavanta kokulu safran bahçesi ve markalaşma hedefiyle yürütülen proje çerçevesinde üretim faaliyetlerinin organik tarım mevzuatına uygun şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Üretim sürecinde kimyasal gübre ve sentetik katkı maddeleri kullanılmadığı, çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerin tercih edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, verilen sertifikanın Safranova'nın üretim süreçlerinin ulusal organik tarım standartlarına uygunluğunu resmi olarak tescillediğini ifade etti.

Altuntepe, alınan belgenin bölge tarımı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, organik üretim anlayışıyla hem ürün kalitesini artırmayı hem de Safranbolu safranını ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Organik üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Altuntepe, Safranova'nın organik safran üretimi alanındaki öncü adımının yerel ekonomiye olumlu katkılar sunmasının beklendiğini dile getirdi. - KARABÜK