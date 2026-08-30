Samsun'da Zafer Bayramı yağmur altında kutlandı - Son Dakika
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Samsun'da Zafer Bayramı yağmur altında kutlandı

Samsun\'da Zafer Bayramı yağmur altında kutlandı
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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, sağanak yağmur altında Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreniyle kutlandı. Vali Tavlı, konuşmasında 30 Ağustos ruhunun 15 Temmuz'da yeniden ortaya çıktığını vurguladı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sağanak yağmur altında Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sağanak yağış altında düzenlenen törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın yanı sıra emniyet mensupları, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, anıt şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Aziz Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast edildiğinde, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında neleri başarabileceğinin en açık ispatı olan 30 Ağustos ruhu son olarak 15 Temmuz 2016'da bir kez daha ortaya çıkmış. O gece tam anlamıyla tek yürek olan aziz milletimiz, Büyük Taarruz'a ilham veren sarsılmaz iradesinin kalplerde hala canlı olduğunu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tekrar bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Kaynak: İHA

Sağanak Yağmur, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Zafer Bayramı yağmur altında kutlandı - Son Dakika

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