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Sağanak yağış Babaeski'de derelerin su seviyesini yükseltti - Son Dakika
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Sağanak yağış Babaeski'de derelerin su seviyesini yükseltti

Kırklareli il genelinde etkili olan sağanak yağmur, Babaeski'deki derelerin su seviyesini yükseltti. Alpullu beldesindeki derenin ve Babaeski ilçe merkezinden geçen şeytan deresinin su seviyesi gözle görülür şekilde arttı. Ancak, yağışın neden olduğu su artışı taşkınlığa veya başka bir olumsuzluğa yol açmadı.

08.01.2024 - 19:34,  Güncelleme: 19:35
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Sağanak yağış Babaeski'de derelerin su seviyesini yükseltti

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısıyla etkisini gösteren yağmur, Babaeski 'deki dereleri de hareketlendirdi.

Kırklareli il genelinde dün akşam etkili olan sağanak yağmur bazı derelerde su seviyesini yükseltti. Yağış sonrasından uzun zamandır sığ durumdaki Alpullu beldesindeki derenin ve Babaeski ilçe merkezinden geçen şeytan deresinin su seviyesi gözle görülür şekilde arttı.

Babaeski'de akan sular dereleri coştururken, taşkına ya da başka herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadı.

Sağanak yağış Babaeski\'de derelerin su seviyesini yükseltti
Kaynak: İHA
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