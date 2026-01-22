Sağanak Yağış, Kuşadası ve Söke'de Sele Neden Oldu - Son Dakika
Sağanak Yağış, Kuşadası ve Söke'de Sele Neden Oldu

22.01.2026 15:47  Güncelleme: 16:41
Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede sel ve su taşkınlarına sebep oldu. Bazı vatandaşlar selde kalan araçlarında mahsur kaldı.

(AYDIN) - Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede sel ve su taşkınlarına sebep oldu. Bazı vatandaşlar selde kalan araçlarında mahsur kaldı.

Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, başta karayolları sorumluluğundaki çevre yolları olmak üzere Söke ve Kuşadası'nda birçok bölgede sel ve su taşkınlarına neden oldu.

Söke de kent merkezi dahil olmak üzere sokaklar sular altında kaldı. Yağmura dışarıda yakalanan birçok vatandaş, araçlarında mahsur kaldı. Bölgede ayrıca, 24 Ocak Cumartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeni Hükümet Konağı da sel sularına teslim oldu.

Kuşadasında ise 45 dakikalık yağmur sonrası Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri dere yataklarına döndü. DSİ ve Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan derelerde taşkınlar meydana geldi. Güzelçamlı da bir çok park halindeki araç sel suları ile gelen çamurla kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: ANKA

