Sağanak yağış sonrası köyde sel

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Sağanak yağış sele neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşanan sağanak yağışın sonrası bir köyü sel bastı.

Sivas'ta yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen yağmur yağışı öğlen saatlerinde etkisini gösterdi. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kale Dere köyünde kısa süreli yağan sağanak sele neden oldu. Sel suları köy yollarını tahrip edip adeta dereye çevirirken bazı ahırları da su bastı. Yağışın kısa sürmesi ile birlikte bir süre sonra sel suları çekildi.