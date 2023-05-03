Kalabalık arasında babası da vardı! Bakan Koca'yı dinlerken duygulanmadan duramadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esnaf ziyaret, açılış töreni ve incelemeler için Konya'nın Kulu ilçesine geldi. Bakan Koca, hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Esnaf ziyareti yapan Bakan Koca'nın, ilerlemekte zorlandığı anlar oldu. Hemşehrileri Koca ile fotoğraf çektirip konuşabilmek için etrafını sararken, Koca güçlükle yürüdü.

"BAKKAL OLAN BABAMIN ÇIRAKLIĞINI YAPTIM"

Bakan Koca daha sonra açılış törenine geçti. Bakan Koca konuşmasında, "Bugün baba ocağımdayım. Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Dolayısıyla bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı dönemimde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık. Allah da nasip etmesin" dedi.

KENDİSİNİ DİNLEYEN BABASI DUYGULANDI

Bakan Koca'nın konuşmasında çocukluğunda eğitiminden bahsettiği sırada arka sıralarda kendisini dinleyen babası Hasan Koca da duygulandı. Bakan Koca konuşmasında, "14 yaşımda, yani ortaokulu bitirdikten sonra eğitim için Bursa'ya gittim. Kimin yanına gittim, Kulu'da şu an Türkiye'nin ilk 50 bilim adamı içine giren Prof. Dr. Özcan Erel kardeşimin yanına gittim. Özcan Erel de bu toprakların evladı, buradan yetişti. Abisi Gazi Kamil, abisi Şerafettin Erel dahil olmak üzere her biri şu anda akademisyen. ve o dönemde bu imkanlarımız, daha nitelikli bir okulda okuma imkanımız yoktu. Bu çerçevede burada ağırlıklı kardeşlerimizin yurt dışı eğilimi olduğunu hepimiz biliyoruz ama zeki olan evlatlarımızın da çok olduğunu iyi biliyoruz. Onun için Kulu'muza bir fen lisesi açılması gerektiğini düşündüm" dedi.