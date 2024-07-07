Sağlık Bakanı Yahya Kanbur'un cenazesine katıldı - Son Dakika
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Yerel

Sağlık Bakanı Yahya Kanbur'un cenazesine katıldı

Sağlık Bakanı Yahya Kanbur\'un cenazesine katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Rizeli Bürokrat Yahya Kanbur'un cenazesine katıldı.

07.07.2024 18:17  Güncelleme: 18:45
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Rizeli Bürokrat Yahya Kanbur'un cenazesine katıldı.

62 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve aslen Rizeli olan Artvin Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Yahya Kanbur bugün son yolculuğuna uğurlandı. Rize Merkez Sahil Camii'nde ikindi namazının hemen ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Kanbur'un cenaze törenine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, bir önceki dönem Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yakınları ve sevenleri katıldı. Merhum Kanbur cenaze namazının ardından Zincirliköprü köyü Güneli mahalle merkez camiinin yanındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Artvin Valisi Ünsal'dan taziye mesajı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Kanbur'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Valiliğimiz bünyesinde görev yapan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürümüz Yahya Kanbur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum müdürümüz Yahya Kanbur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve tüm valiliğimiz çalışanlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık Bakanı Yahya Kanbur'un cenazesine katıldı - Son Dakika

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