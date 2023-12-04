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Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı, Eski Hükümlü ve TMY statüsünde 419 işçi alımı yapacak. İşçiler temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek ve başvurular 4-8 Aralık tarihleri arasında online olarak alınacak.

Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak
04.12.2023 - 06:22,
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Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 419 adet Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılamayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞACAKLAR

İstihdam edilecek olan sürekli işçiler merkez ve taşra teşkilatlarında temizlik görevlisi olarak alınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 ARALIK

Adaylar ilan metnine esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Başvurular web sitesi üzerinden 4-8 Aralık tarihleri arasından online kullanıcı girişi yapılarak alınacak ve alımların il düzeyinde karşılanması için başvurularda kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak - Son Dakika
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