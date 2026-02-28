Sağlık Çalışanları İçin İş Güvencesi Tehlikede - Son Dakika
Sağlık Çalışanları İçin İş Güvencesi Tehlikede

28.02.2026 15:23
Kamu Sağlık Sen, disiplin cezalarının idarecilerin inisiyatifine bırakılmasını eleştirdi.

(ELAZIĞ)Haber: Serra TAYLAN

- Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesinde yapılan değişiklikle çalışanların disiplin suçlarında işten çıkarılmalarının kurum idarecilerinin inisiyatifinde olmasını eleştirdi. Karataş, "Sağlık çalışanlarının en büyük güvencesi olan 657 sayılı kanun maalesef her geçen gün sağından solundan oyularak işlevsiz hale getirilmiştir. İş güvencesi tamamıyla ortadan kaldırılarak ehliyetsiz ve liyakatsiz idarecilerin eline silah olarak verilen maddelerle sağlık çalışanlarımızın işlerine son verilmesi ile maalesef iş güvenceleri iptal edilmiştir" dedi.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesinde yapılan değişiklikle çalışanların disiplin suçlarında işten çıkarılmalarının kurum idarecilerinin inisiyatifinde olmasını eleştirdi. Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Karataş, değiştirilen madde ile kamu çalışanlarının iş güvencelerinin ellerinden alındığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesinde yapılan bir değişiklik ile son dönemde sağlık çalışanları için sıkıntılı bir madde eklenerek çalışma koşulları zorlaştırılmıştır. Atama için özveri ile okullarını bitiren sağlık çalışanları atandıktan sonra aday memurluk sürecinde disiplin konularında uyarı, aylıktan kesme, kınama gibi herhangi bir cezayı birkaç kez aldıktan sonra idari amirin onayı ile işlerine son verileceği maddesi eklenmiş. Bu memurlar eğer bu cezalar sonucu işlerine son verilirse maalesef 3 yıl boyunca tekrar atanamayacak ve devlet memuru olarak bir görev alamayacaklar. Bu noktada itirazımız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun bu değiştirilen madde ile delinmesinden kaynaklanan bir sıkıntıdır. Sağlık çalışanlarının en büyük güvencesi olan 657 sayılı kanun maalesef her geçen gün sağından solundan oyularak işlevsiz hale getirilmiştir. İş güvencesi tamamıyla ortadan kaldırılarak ehliyetsiz ve liyakatsiz idarecilerin eline silah olarak verilen maddelerle sağlık çalışanlarımızın işlerine son verilmesi ile maalesef iş güvenceleri iptal edilmiştir. Ehliyetsiz ve liyakatsiz idarecilerin elleri güçlendirilerek sağlık çalışanlarının daha işe başlar başlamaz emre itaat, onların keyfi uygulamaları ve isteklerine cevap vermeyen sağlık çalışanlarının işlerine son verecek bir maddeden dolayı bu konuda itirazımızı yapıyoruz. Bu maddenin ivedilikle değiştirilmesini istiyoruz ve bunu yargıya götüreceğiz. Bu hakkaniyetli değildir ve iş güvencesini tehlikeye atmaktadır."

Kaynak: ANKA

Yerel, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
