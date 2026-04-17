Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Artıyor

(EDİRNE) - Edirne Tabip Odası Başkanı Sibel Pekdemir, Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugün hekimlerin, yüzde 59'u iş yerinde şiddete uğradığını ifade etmektedir. İş yerlerimizde, Kapılarda X-ray cihazı, güvenlik görevlileri, metal dedektörleri, kameralar, panik butonları, alarmlar güvenlik önlemleri yoktur veya yetersizdir" dedi.
Edirne Tabip Odası Başkanı Sibel Pekdemir, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla Edirne Tabip Odası'nda basın açıklaması yaptı. Pekdemir, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete dikkat çekti. Yapılan uyarılara rağmen siyasi iktidarın duyarsız kaldığını belirten Pekdemir, uygulanan politikaların hem sağlık çalışanları ile hastaları karşı karşıya getirdiğini hem de toplumsal şiddeti artırdığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Bugün hekimlerin, yüzde 59'u iş yerinde şiddete uğradığını ifade etmektedir. Bunların yüzde 58'i sözlü taciz, zorbalık ve tehditler ile psikolojik şiddete, yüzde 22'si dayak, tekme, tokat, bıçaklama, ateş etme, itme, ısırma ile fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Her iki şiddet türünde de hastalar ve hasta yakınları en sık fail; acil servis ve poliklinikler ise en sık şiddet ortamları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzde 89'u çalışırken şiddete maruz kalacağı endişesini taşımaktadır. Yüzde 91'i sağlıkta şiddetle ilgili mevcut yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı kanaatinde olup, neredeyse tümü caydırıcı yasal düzenlemeleri ivedilikle talep etmektedir. İş yerlerimizde, Kapılarda X-ray cihazı, güvenlik görevlileri, metal dedektörleri, kameralar, panik butonları, alarmlar güvenlik önlemleri yoktur veya yetersizdir. Aydınlatma gibi çevrenin iyileştirilmesine düzenlemeler, ziyaretçi kontrolü gibi genel erişim kısıtlamaları eksiktir. Daha önce şiddet eğilimi gösterenlerin farkında olmak için bir merkezi bir kayıt mekanizması yoktur. İletişim/çatışma yönetimi gibi konularda personel eğitimi yapılmamaktadır."
