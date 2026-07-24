Sağlık Çalışanlarının Sorunları Görüşüldü

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk ile bir araya gelerek sağlık çalışanlarının sorunlarını iletti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Diyarbakır'da görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sahada karşılaştıkları sorunlar, çalışma şartları, personelin talepleri ve sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Başkan Aküzüm, üyelerden gelen talep ve önerileri doğrudan İl Sağlık Müdürü Asiltürk'e ileterek çözüm noktasında gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının fedakarlık ve özveriyle milletimize hizmet ettiğini ifade eden Başkan Aküzüm, çalışanların haklarının korunmasının, çalışma barışının güçlendirilmesinin ve hizmet kalitesinin artırılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Öz Sağlık-İş Sendikası olarak her zaman çalışanların sesi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Aküzüm, sosyal diyalog ve istişare kültürü içerisinde sorunların çözümüne katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşmede duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk ise sağlık çalışanlarının görüş ve taleplerini önemsediklerini belirterek, iletilen konuların titizlikle değerlendirileceğini ve sağlık hizmetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülebilmesi adına iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.