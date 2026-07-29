Sağlık Emekçileri İçin İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Sağlık Emekçileri İçin İş Birliği Toplantısı

Sağlık Emekçileri İçin İş Birliği Toplantısı
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Hak-İş ve hastane yönetimi sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini ele aldı.

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Öner Avınca ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi başta olmak üzere hastaneye bağlı ek hizmet binalarında görev yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, talepleri ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Başkan Aküzüm, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli şekilde sürdürülebilmesi için sağlık çalışanlarının özverili mücadelesinin büyük önem taşıdığını belirterek, çalışanların haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik her türlü yapıcı iş birliğine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Aküzüm, nazik ev sahipliği, samimi yaklaşımı ve sorunların çözümüne yönelik her daim yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla Başhekim Avınca'ya teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda görev yapabilmesi adına yürütülecek her türlü çalışmada iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başhekim Avınca ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık çalışanlarının görüş ve taleplerinin kendileri açısından önemli olduğunu, hizmet kalitesinin yükseltilmesi adına ilgili konuların hassasiyetle değerlendirileceğini belirtti.

Görüşme, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi niyet temennilerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Hastane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Emekçileri İçin İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

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