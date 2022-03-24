Sağlık hizmeti tek dokunuşta kapıda - Son Dakika
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Sağlık hizmeti tek dokunuşta kapıda

24.03.2022 19:29

Sağlık hizmeti tek dokunuşta kapıda Burdur'da yeni hayata giren proje ile kimsesiz yaşlılar tek düğme ile sağlık hizmetlerine ulaşabilecekler Burdur Valiliğinde "Sağlıklı Çınarlar Evi" sağlıklı çınarlar evi projesini sunmak için tanıtım toplantısı yapıldı.

Sağlık hizmeti tek dokunuşta kapıda

BURDUR - Burdur'da yeni hayata giren proje ile kimsesiz yaşlılar tek düğme ile sağlık hizmetlerine ulaşabilecekler

Burdur Valiliğinde "Sağlıklı Çınarlar Evi" sağlıklı çınarlar evi projesini sunmak için tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Ali Arslantaş ve il protokolü katıldı. Proje ile ilgili protokole tanıtım filmi izletildi.

Sağlıklı Çınarlar Evi projesi kapsamında kimsesiz yaşlıların evlerine acil çağrı cihazı yerleştiriliyor ve acil durumlarda kişiler sadece cihaz üzerindeki düğmeye dokunarak çağrı bırakabiliyor. Aynı zamanda felçli hastalar için de cihazın kolye şeklinde tasarlanan aparatları kullanılarak aynı hizmet alınabiliyor.

Projenin çıkış fikri hakkında konuşan Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram "Projeyi tasarlarken şunları düşündük; Yalnız yaşayan, ekonomik olarak durumu iyi olmayan 65 yaş üzeri bireylerin nelere ihtiyacı olabilir. Öncelikle bu kişilerin dertlerini anlatacakları ve teselli bulacakları bir mekanizma kurmak istedik ve bir çağrı merkezi oluşturduk. Buradaki arkadaşlarımıza,, yaşlılarımız arayıp dertlerini anlatabiliyorlar veya sohbet edebiliyorlar. Sadece onların aramasını beklemiyoruz, belli periyotlarla biz de arayıp hallerini hatırlarını soruyoruz. Bunun dışında bu kişilerin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesinde de köprü görevi görüyoruz" şeklinde konuştu.

Projeyle ilgili Vali Arslantaş "Başta devlet hastanemiz, hastanemizin bir bölümünü bu projemiz için ayırdık, ve diğer emeği geçen kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklar yaşam mücadelesine girdiğinde geride anne babalar kalıyor. Anne babalar çocuğun nazarında daima güçlüdür. İhtiyaçları olmaz, o, ihtiyaçları karşılayandır. Ama gerçek çok da öyle değil. Bu kişilere, kendi çocuklarının gösterdikleri ilgiden çok daha fazlasını gösteren ekibimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

Sağlık hizmeti tek dokunuşta kapıda
Sağlık hizmeti tek dokunuşta kapıda
Sağlık hizmeti tek dokunuşta kapıda

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Burdur, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık hizmeti tek dokunuşta kapıda - Son Dakika


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