Sağlık Memuruna Saldırı: 3 Parça Kırık

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan sağlık memuru Mehmet Kaya (58), bebeğinin aşı takibi nedeniyle telefonla ulaştığı ailenin babası tarafından darbedildi. Yumruklu saldırıda elmacık kemiğinde üç parçalı kırık oluşan sağlık memuru ameliyat edilirken, olayla ilgili adli soruşturma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayancık Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Mehmet Kaya, iddiaya göre aynı ilçede kamu görevlisi olarak çalışan A.U'nun saldırısına uğradı.

İddiaya göre Mehmet Kaya, olaydan iki gün önce Aile Hekimliği Yönetmeliği gereği zorunlu olan aşı takipleri kapsamında mesai saatlerinde arayıp ulaşamadığı A.U'nun bebeğinin aşısını hatırlatmak amacıyla saat 22.00 sıralarında eşini telefonla aradı, ancak yanıt veren olmadı. Bir süre sonra Kaya'nın tekrar aradığı numarayı A.U. açtı. Kaya, bebeklerinin aşısının yapılması gerektiğini hatırlattıktan sonra görüşmeyi, "Kusura bakmayın, rahatsız ettim ancak yarın gelinmesi lazım" diyerek sonlandırdı.

A.U. ise iki gün sonra Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek Mehmet Kaya'nın bulunduğu muayene odasına girdi. Burada, "Eşimi o saatte aradığın için hesap sormaya geldim" diyerek tehditkar ifadeler kullandığı ve taciz imasında bulunduğu öne sürülen A.U. ile Mehmet Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.U'nun attığı yumruk sonucu Mehmet Kaya'nın elmacık kemiğinde üç parçalı kırık oluştu.

Yüzünde kalıcı hasar oluşmaması amacıyla 10 Temmuz'da Samsun Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen Mehmet Kaya'ya 10 gün istirahat raporu verildi.

Olayın ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında uygulanan "Beyaz Kod" prosedürü işletilerek adli süreç başlatıldı. Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından dosya, 13 Temmuz'da Ayancık Adliyesi'ne gönderildi.

SAĞLIKTA ŞİDDETE TEPKİ

Olayın ardından sendika temsilcileri saldırıya tepki göstererek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesini istedi. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Sinop İl Başkanı Hüseyin Ulusoy, BASK üyesi Mehmet Kaya'ya saldırıyı kınadı. Ulusoy, "Konunun takipçisi olacağız. Her türlü adli ve idari soruşturmada üyemizin yanındayız. Bu saldırıyı kınıyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da olayın sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin ulaştığı boyutu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Doğruyol, şunları söyledi:

"Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan üyemiz Mehmet Kaya, aile sağlığı merkezinde bir başka kamu görevlisi tarafından darbedildi. Darbın gerekçesi ise bir çocuğun aşısının gecikmiş olmasıdır. Bir çocuğun aşısının yapılması için mücadele eden bir sağlık görevlisinin darbedilmesi üzücüdür. Çocuğun aşısının gecikmemesiyle ilgili çocuğun annesi aranmış, kendisine ulaşılamamış, ikinci kez aranmış ve bu kez çocuğun babası, 'Tekrardan neden benim eşimi arıyorsun, niye bu saatte arıyorsun?' diyerek üyemizi darp etmiştir. Sağlıkta şiddet maalesef bir türlü durmadı, durdurulamadı. Çünkü caydırıcı cezalar verilmiyor. Sağlıkta şiddet uygulayan kişilere belirli bir süre kamu hizmetlerinden mahrumiyet getirilse ya da verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasa, sağlıkta şiddetin çok daha hızlı bir şekilde azalacağına inanıyoruz."