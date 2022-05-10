Sağlık Müdürlüğünden gençlere hediye - Son Dakika
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Sağlık Müdürlüğünden gençlere hediye

10.05.2022 17:26
Sağlık Müdürlüğünden gençlere hediye

Düzce Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulu olan Bilim Sanat ve Kültür karavanında gençlerin ve çocukların kullanılması için mikroskop hediye etti.

Düzce Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulu olan Bilim Sanat ve Kültür karavanında gençlerin ve çocukların kullanılması için mikroskop hediye etti.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yerel projesi olan Bilim, Sanat ve Kültür Karavanında kullanılmak üzere Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 adet mikroskop hediye edildi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, mikroskopları gençlere teslim etti. Gençler mikroskopları inceledi ve Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti. - DÜZCE

Sağlık Müdürlüğünden gençlere hediye
Sağlık Müdürlüğünden gençlere hediye

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gençlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık Müdürlüğünden gençlere hediye - Son Dakika


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