Sağlık Personeli İçin Atama Talepleri Destekleniyor - Son Dakika
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Sağlık Personeli İçin Atama Talepleri Destekleniyor

Sağlık Personeli İçin Atama Talepleri Destekleniyor
08.06.2026 17:10
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HEKİMSEN, atama bekleyen sağlık personelinin taleplerini Sağlık Bakanlığı'na iletti.

AL-KON Konfederasyonu ve HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonrası atama bekleyen sağlık personelinin taleplerini desteklediklerini ve konuyu Sağlık Bakanlığı yetkililerine ilettiklerini bildirdi.

HEKİMSEN'den yapılan açıklamada, 2024 KPSS'ye giren ancak henüz ataması yapılmayan sağlık personelinin istihdam süreçlerinin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Başkan Uzm. Dr. Adil Kurban, görev bekleyen personelin oluşturduğu yoğun talep üzerine bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Sağlık sisteminin güçlenmesinde insan kaynağının önemine işaret eden Kurban, sağlık çalışanlarının umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini kaydetti.

"Alımların sadece 2026 KPSS'ye göre yapılması haksızlık olur"

2024 yılında yapılan KPSS'ye bağlı alım gerçekleştirilmediği ifade edilen açıklamada, atamaların sadece 2026 KPSS sonuçlarına göre yapılmasının haksızlık olacağı belirtildi. HEKİMSEN'in yalnızca üyelerinin değil tüm sağlık çalışanlarının sesi olma sorumluluğuyla hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "Sağlık sisteminin en önemli gücü sağlık çalışanlarıdır. Sağlık personelinin mesleki ve özlük haklarının yanı sıra istihdam süreçleri de yakından takip edilmektedir. Görev bekleyen sağlık personelinin talepleri ilgili kurumlar nezdinde takip edilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Başkan Adil Kurban'ın konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı destek çağrısının sağlık camiasından kısa sürede yoğun etkileşim aldığı ve yüzlerce destek mesajı aldığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık Personeli İçin Atama Talepleri Destekleniyor - Son Dakika

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