Sağlık-Sen\'den Üyelik Çağrısı

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanlarına sendikaya üye olmaları çağrısında bulunarak, "Gelin birlikte hemşirenin, hekimin, paramediğin, röntgen teknisyeninin, ATT'nin, memurun, hizmetlinin refahını yükseltelim. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sesi olalım" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yaptığı yazılı açıklamada sağlık ve sosyal hizmetler personeline çağrıda bulundu. Doğan, Sağlık-Sen'in sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin güvencesi, sağlık ve sosyal hizmet kolunda Türkiye'nin en büyük sendikal ailesi olduğunu belirterek, "Sendikacılığı üyesi için yapan, 'üyeden gelen üyeye gider' anlayışıyla hareket eden, her daim sahada olan Sağlık-Sen çatısı altında güç birliği yapmaya, refah ve adalet mücadelesinde omuz omuza yürümeye davet ediyoruz. 270 bini aşkın üyesiyle Sağlık-Sen, 1 milyonu aşan büyük ailesiyle Memur-Sen, bugün olduğu gibi yarın da sizler için var, sizler için çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde her il, ilçe ve beldede köklü teşkilat yapımızla, 444 1 995 Çağrı Merkezimizle ve online başvuru kanallarımızla bize kolayca ulaşabilir, bu büyük hizmet kervanının bir parçası olabilirsiniz. Geçmişten bugüne kazanımların altında Sağlık-Sen'in imzası varsa gelecekteki dönüşümün adı da Sağlık-Sen olacaktır"dedi.

"Sağlık-Sen'li ve Memur-Sen'li olan kazanır"

Sosyal sendikacılık, akademik sendikacılık ve vizyoner sendikacılık anlayışıyla sağlık ve sosyal hizmetler personeline geleceklerini birlikte inşa etmeye davet eden Doğan, "Gelin birlikte hemşirenin, hekimin, paramediğin, röntgen teknisyeninin, ATT'nin, memurun, hizmetlinin refahını yükseltelim. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sesi olalım. Geleceğin daha güçlü, daha adil sağlık sistemini birlikte kuralım. Sağlık-Sen'li olan kazanır. Memur-Sen'li olan kazanır" ifadelerini kullandı. - ANKARA