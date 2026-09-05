Sağlık-Sen: Randevu ve personel krizi büyüyor - Son Dakika
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Sağlık-Sen: Randevu ve personel krizi büyüyor

Sağlık-Sen: Randevu ve personel krizi büyüyor
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Sağlık-Sen Eskişehir, masa başı personel yoğunluğu ve yetersiz istihdam nedeniyle kanser taramaları sonrası tetkikler için 6 ay beklendiğini, sağlık çalışanı sayısının artırılması ve saha personelinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Eskişehir sağlık teşkilatında "masa başında çalışan personel" oranının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "İnsanları kanser taramasına davet ediyoruz ancak ardından bazı tetkikler için 6 ay sonrasına randevu verebiliyoruz. Bir taraftan 'Sizde kanser şüphesi var' diyorsunuz, diğer taraftan gerekli tetkik için 6 ay sonrasını gösteriyorsunuz. Biz sayısal anlamda yetemiyoruz" dedi.

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, şehirde sağlık alanında yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalar yaptı. Masa başında çalışan sağlık personelinin fazla olduğuna vurgu yapan Köksal, bu durumun sahada çalışanların iş yükünü hafifletmediğini söyledi. Köksal, "sistemde olan ama fiilen çalışmayan raporlu ya da engelli personelin geri hizmete alınması" çağrısında bulundu. Köksal, sağlık çalışanı istihdamının acilen artırılması gerektiğini de ifade etti.

"SAHADA ÇALIŞABİLECEK DURUMDA OLANLAR SAHADA GÖREV YAPMALI"

Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin verileriyle ilgili bilgi veren Köksal, 890 hemşirenin yaklaşık 200'ünün çeşitli nedenlerle nöbet tutamadığını kaydetti. Köksal, aktif çalışanların yükünün azaltılması için bu personelin geri hizmetlerde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Köksal, yaptıkları açıklamalar üzerinden kendilerine yönelik tepkilerin olduğunu da belirterek, "Sahada çalışabilecek durumda olan herkes sahada görev yapmalı" dedi.

112 Acil Sağlık Hizmetleriyle ilgili hazırladıkları rapora göre orada da aktif olarak saha görevinde bulunamayan personel sayısının yüksek olduğunu aktaran Köksal, Eskişehir'in yaklaşık 1 milyonluk nüfusa hizmet verdiğini hatırlattı. Çevre illerden de hastaların kente geldiğini söyleyen Köksal, "Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik başta olmak üzere çevre illerden de hasta kabul ediyoruz. Siyasetçiler ve bürokratlar hiçbir ayrıcalık kullanmadan, araya kimseyi sokmadan kendileri bir muayene randevusu almaya çalışsınlar ve sistemin nasıl işlediğini görsünler" diyerek duruma tepki gösterdi. Köksal, açıklamasının devamında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"ACİL ŞEKİLDE YENİ ATAMALAR YAPILMASINDAN YANAYIZ"

"Geçtiğimiz günlerde 'Sağlık çalışanı işportacı değildir' diye bir çıkış yaptık. Çünkü sağlık çalışanlarını vatandaşları taramaya çağırmak için sürekli sahaya yönlendiriyoruz. İnsanları kanser taramasına davet ediyoruz ancak ardından bazı tetkikler için 6 ay sonrasına randevu verebiliyoruz. Bir taraftan 'Sizde kanser şüphesi var' diyorsunuz, diğer taraftan gerekli tetkik için 6 ay sonrasını gösteriyorsunuz. Biz sayısal anlamda yetemiyoruz. Bu nedenle acil bir şekilde yeni atamalar yapılmasından yanayız. Sağlık ordusuna ne kadar genç çalışan katılırsa sistem o kadar güçlenecektir. Çünkü şehrin nüfusu artıyor, hizmet verdiğimiz alan genişliyor ve sağlık kuruluşlarının yükü büyüyor. Eskişehir Devlet Hastanesi'nin yerine yaklaşık 600 yataklı yeni bir hastane yapılmasını ve şehrin sağlık yükünün dağıtılmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Köksal, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık-Sen: Randevu ve personel krizi büyüyor - Son Dakika

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