Sağlık-Sen Genel Başkanı: Nöbet ücretleri artırılmalı - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı: Nöbet ücretleri artırılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı: Nöbet ücretleri artırılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, nöbet ücretlerinin emeğin karşılığı olan seviyelere getirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve kanun teklifine bir madde eklenmesi çağrısında bulundu.

12.02.2024 10:50
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Muhakkak hekimin, hemşirenin, ebenin, anestezi teknikerinin nöbet ücretlerini artıracak bir madde eklenmeli, nöbet ücretleri emeğin karşılığı olan seviyelere getirilmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Rize Şubesi'nin İl Divan Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen'in teşkilat yapısında temsilcilik görevinin önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, "Temsilcilerimiz bizim teşkilatımızın ana omurgasını oluşturmaktadır. Sahada görev yapan arkadaşlarımızın sesidir, sendikamızın sözüdürler. Hem sahayı hem de Sağlık-Sen'imizi temsil ederler. Biz sadece eleştiren, belli dönemlerde ortaya çıkan bir anlayışla sendikacılık yapmıyoruz. Üyemiz için sendika olarak neler yapabiliriz bunun derdindeyiz. Eğer bugün üyemiz Ankara'daki otellerimizden uygun fiyata yararlanıyorsa, hastalık sebebiyle Ankara'ya gelen üyemiz ve yakını Sağlık-Sen Taksi ile ücretsiz bir şekilde gideceği hastaneye bırakılıyorsa, Rize'deki üyelerimizin çocukları AYT- TYT ve LGS derslerimizden ücretsiz şekilde yararlanıyorsa, Sağlık-Sen Kreşler açılıyorsa bu sosyal sendikacılık anlayışının eseridir. Hayata geçirilen projeler üyeden gelenin yine üyeye gittiğinin göstergesidir. Biz üyemizin menfaatini düşünen, çalışan ve üreten bir sendikayız. Bugün birçok sendika 'sosyal sendikacılık' demeye başladı. Biz sendikacılığın tarihini yeniden yazmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Nöbet ücretleri olması gereken seviyelerin çok altında"

Nöbet ücretlerinin artırılması için çalıştıklarını ve konuyla ilgili görüşmeleri sürdürdüklerini dile getiren Doğan, "Nöbet ücretleri olması gereken seviyelerin çok altında. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de ilk defa oransal olarak nöbet ücretlerine artış elde ettik. Ancak bu yeterli değil. Sağlıkla ilgili birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu kanun teklifine muhakkak hekimin, hemşirenin, ebenin, anestezi teknikerinin nöbet ücretlerini artıracak bir madde eklenmeli, nöbet ücretleri emeğin karşılığı olan seviyelere getirilmelidir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır" çağrısında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık-Sen Genel Başkanı: Nöbet ücretleri artırılmalı - Son Dakika


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