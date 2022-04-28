Sağlık-Sen üyeleri şube seçimleri için sahaya indi - Son Dakika

Sendikal değişim ve dönüşüm talebini dillendiren bazı Sağlık-Sen üyeleri, önümüzdeki günlerde yapılacak olan şube seçimlerine hazırlanıyor. Sağlık-Sen Bakanlık Şube seçimlerine kendi adayları ile girecek olan "Bizce Sağlıkta Tek Yürek" gönüllüleri, delege adayları ile bir araya geldi.

Başkent Ankara'da delege seçimleri öncesinde son istişarelerini gerçekleştiren Sağlık-Sen üyeleri, "değişime ve dönüşüme hazırız" mesajı verdi. "Bizce Sağlıkta Tek Yürek" gönüllüleri adına açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen üyesi Fatih Seyran, "Önümüzdeki günlerde yapılacak delege seçimlerimizin Sağlık-Sen teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Seçilen sendika yönetiminin seçimden seçime değil, yönetim dönemi boyunca denetlenebileceği, üyelerin iradesinin sadece seçim döneminde değil yönetim döneminde de etkin şekilde varlığını hissettirebileceği, güvene, üretkenliğe ve ortak iradeye dayalı bir yönetim anlayışı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üyelerin sendikal kaynakları ve sendikal politikaları anında denetleyebileceği, sendika şube yöneticilerine hesap sorabileceği, şeffaf ve erişilebilir bir yönetim anlayışını inşa edeceklerini belirten Seyran, "Bizce değişim hareketi olarak Sağlık-Sen üyelerimizin sendika yöneticilerine her zaman ulaşabilecekleri, üyelerimizin hukuki veya başka ihtiyaçlarına hızla cevap bulabilecekleri, bunun yanı sıra sosyal ilişkiler kurabilecekleri yeni iletişim alanları oluşturacağız. Bu bağlamda hukuk destek hattı ve mobbing ile mücadele destek hattı kuracağız" diye konuştu. - ANKARA