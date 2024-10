Sağlık Tehlikesi: Adana'da Taklit Gıdalar Listesi

Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Listede Adana'dan bir çok firma yer aldı.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş Türkiye genelinde 56 farklı ürünün yanı sıra taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

Tek tırnaklı hayvan eti, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi. Bakanlığın yayınladığı listede bir çok Adana firması da yer aldı.

İşte Adana'da taklit/ tağşiş ürün satan firmalar;

Çiğdem Çalışkan'a ait; '01 Et&Tavuk ve Adaklık Dünyası' adlı işletmesinde 'tek tırnaklı hayvan eti'; 'Altıyol Yemekçilik'te satışa sunulan pişmiş dana kavurmada 'tek tırnaklı et' bulundu.

Mahmut Altun'a ait 'Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişirim Fırını'ndaki lahmacun harcında da at veya eşek gibi tek tırnaklı hayvanlara ait ete rastlandı. Mehmet Aslan Tozman'ın işlettiği kasaptaki karkas et de yine aynı bulguya rastlandı.

Nurettin Sayğılı'ya ait seyyar araçtaki kırmızı et ile Rabia Saylan'ın işlettiği 'PTT-2 Kebap ve Lahmacun Salonu'ndaki çiğ lahmacun harcında da 'tek tırnaklı et' tespit edildi.

Burak Ardıç'a ait 'Şoray Et ve Et Ürünleri'nde ısıl işlem görmüş dana sucukta 'tek tırnaklı hayvan eti' tespiti yapılırken, 'Umut Can Yemekçillik'teki dana etli kuru fasulyede de yine at ve eşek gibi tek tırnaklı hayvanlara ait et çıktı.

Oya Akyüzlü'nün işlettiği 'Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu'ndaki çiğ lahmacun harcında yine 'tek tırnaklı hayvan eti' bulundu. Nevzat Öksüzoğlu'nun işlettiği 'Altın Kasap'taki dana parça ette 'tek tırnaklı et' çıktı.

Hüseyin Saklı'ya ait 'Farket Et ve Et Ürünleri'nde ait ısıl işlem görmüş piliç sucukta 'mekanik ayrılmış kanatlı eti'; Nurettin Üzül'e ait 'Hilal Et'de çiğ kıymada 'kanatlı eti'; Mehmet Emin Öztekin'e ait 'Kılıçlı Et ve Et Ürünleri'ndeki ısıl işlem görmüş dana sucukta 'kanatlı et' bulundu.

Mehmet Koçaklı'nın işlettiği 'Koç Et'de kuzu-dana karışık kıymada 'kanatlı eti', Afra Adıgüzel Bırakoğlu'na ait 'Tekir Gurme Sucukları'nda ısıl işlem görmüş dana sucukta da 'kanatlı eti' bulgusuna rastlandı.

İbrahim Avcı'nın işlettiği 'Avcı Çay Sanayi'nin ürettiği siyah çayda 'gıda boyası'; 'Affan Kiralama Yedek Parça Tarım ve Gıda Sanayi'nin ürettiği tam yağlı taze kaşar peynirindeyse; bitkisel yağla birlikte nişasta tespit edildi. Aynı firma ait tost peynirinde de bitkisel yağ çıktı.

'Else Gıda İmalat İthalat İhracat Sanayi'nin ürettiği siyah çayda 'gıda boyası'; 'Ereli Gıda'ya ait yarım yağlı lavaş peynirinde 'bitkisel yağ' bulundu. Firmalara cezai işlem uygulanırken, uygunsuz ürünlerin de piyasadan toplanıp imha edildiği bildirildi. - ADANA