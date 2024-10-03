Sağlık Tehlikesi: Adana'da Taklit Gıdalar Listesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sağlık Tehlikesi: Adana'da Taklit Gıdalar Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana'daki firmaların da yer aldığı taklit-tağşiş gıda listesini açıkladı.

03.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Listede Adana'dan bir çok firma yer aldı.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş Türkiye genelinde 56 farklı ürünün yanı sıra taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

Tek tırnaklı hayvan eti, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi. Bakanlığın yayınladığı listede bir çok Adana firması da yer aldı.

İşte Adana'da taklit/ tağşiş ürün satan firmalar;

Çiğdem Çalışkan'a ait; '01 Et&Tavuk ve Adaklık Dünyası' adlı işletmesinde 'tek tırnaklı hayvan eti'; 'Altıyol Yemekçilik'te satışa sunulan pişmiş dana kavurmada 'tek tırnaklı et' bulundu.

Mahmut Altun'a ait 'Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişirim Fırını'ndaki lahmacun harcında da at veya eşek gibi tek tırnaklı hayvanlara ait ete rastlandı. Mehmet Aslan Tozman'ın işlettiği kasaptaki karkas et de yine aynı bulguya rastlandı.

Nurettin Sayğılı'ya ait seyyar araçtaki kırmızı et ile Rabia Saylan'ın işlettiği 'PTT-2 Kebap ve Lahmacun Salonu'ndaki çiğ lahmacun harcında da 'tek tırnaklı et' tespit edildi.

Burak Ardıç'a ait 'Şoray Et ve Et Ürünleri'nde ısıl işlem görmüş dana sucukta 'tek tırnaklı hayvan eti' tespiti yapılırken, 'Umut Can Yemekçillik'teki dana etli kuru fasulyede de yine at ve eşek gibi tek tırnaklı hayvanlara ait et çıktı.

Oya Akyüzlü'nün işlettiği 'Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu'ndaki çiğ lahmacun harcında yine 'tek tırnaklı hayvan eti' bulundu. Nevzat Öksüzoğlu'nun işlettiği 'Altın Kasap'taki dana parça ette 'tek tırnaklı et' çıktı.

Hüseyin Saklı'ya ait 'Farket Et ve Et Ürünleri'nde ait ısıl işlem görmüş piliç sucukta 'mekanik ayrılmış kanatlı eti'; Nurettin Üzül'e ait 'Hilal Et'de çiğ kıymada 'kanatlı eti'; Mehmet Emin Öztekin'e ait 'Kılıçlı Et ve Et Ürünleri'ndeki ısıl işlem görmüş dana sucukta 'kanatlı et' bulundu.

Mehmet Koçaklı'nın işlettiği 'Koç Et'de kuzu-dana karışık kıymada 'kanatlı eti', Afra Adıgüzel Bırakoğlu'na ait 'Tekir Gurme Sucukları'nda ısıl işlem görmüş dana sucukta da 'kanatlı eti' bulgusuna rastlandı.

İbrahim Avcı'nın işlettiği 'Avcı Çay Sanayi'nin ürettiği siyah çayda 'gıda boyası'; 'Affan Kiralama Yedek Parça Tarım ve Gıda Sanayi'nin ürettiği tam yağlı taze kaşar peynirindeyse; bitkisel yağla birlikte nişasta tespit edildi. Aynı firma ait tost peynirinde de bitkisel yağ çıktı.

'Else Gıda İmalat İthalat İhracat Sanayi'nin ürettiği siyah çayda 'gıda boyası'; 'Ereli Gıda'ya ait yarım yağlı lavaş peynirinde 'bitkisel yağ' bulundu. Firmalara cezai işlem uygulanırken, uygunsuz ürünlerin de piyasadan toplanıp imha edildiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Tarım, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Tehlikesi: Adana'da Taklit Gıdalar Listesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
14:04 İsrail saldırıları sonrası Lübnan’dan kaçan 1000 kişi Mersin’e ulaştı İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:39:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Tehlikesi: Adana'da Taklit Gıdalar Listesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement