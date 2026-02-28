Sağlık Turizmi ve Kültür Vizyonu

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı makamında ziyaret etti.

SATKOF ve USTKON Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay öncülüğündeki heyetin gerçekleştirdiği ziyarette; sağlık turizmi yatırımları, kültür ve turizm entegrasyonu, termal ve gerontoloji merkezleri ile uluslararası tanıtım stratejileri başlıklarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, sağlık turizmi merkezlerinin kültürel destinasyonlarla entegre edilmesi, termal ve wellness yatırımlarının kültürel miras alanlarıyla birlikte planlanması ve uluslararası organizasyonların sağlık turizmiyle eş zamanlı yürütülmesi konuları üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve zengin kültürel mirasıyla önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek, sürdürülebilir ve akredite bir sağlık turizmi modelinin kültür diplomasisiyle desteklenmesinin ülkenin marka değerini artıracağını ifade etti. Bakan Yardımcısı Alpaslan ise kültür ve turizm vizyonunun çok boyutlu bir anlayışla sürdürüldüğünü belirterek, sağlık turizmi alanındaki kurumsal çalışmaların uluslararası tanıtıma katkı sağlayacağını kaydetti. - MALATYA