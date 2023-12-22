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Sağlıkçılar Voleybol Turnuvasında Stres Atıyor - Son Dakika
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Sağlıkçılar Voleybol Turnuvasında Stres Atıyor

Kayseri Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 2. voleybol turnuvasında 33 sağlıkçı takımı birincilik için yarışıyor. Sağlıkçılar, iş stresini atmak ve sosyal iletişimi güçlendirmek amacıyla bu aktiviteye katılıyor.

Sağlıkçılar Voleybol Turnuvasında Stres Atıyor
22.12.2023 - 20:40,
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Sağlıkçılar voleybol turnuvasında stres atıyor

Şehir hastanesi tarafından düzenlenen turnuvada 33 takım yarışacak

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi tarafından 2'incisi düzenlenen voleybol turnuvasında sağlıkçılar stres atıyor. Turnuvada farklı sağlığın farklı bölümlerinden 33 takım birincilik için yarışacak.

Kayseri Şehir Hastanesi tarafından 2'incisi düzenlenen turnuvada Kayseri Şehir Hastanesi'nde görev yapan doktor, cerrah, hemşire, güvenlik görevlisi ve ebe gibi bölümlerden 33 takım yer alıyor. Sağlıkçılara sosyal bir aktivite ve iş stresini atmak için güzel bir aktivite olduğunu söyleyen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı kaptanı Alparslan Gerçel, "Bu turnuva Kayseri Şehir Hastane'mizin düzenlediği 2'inci voleybol turnuvası. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak katılıyoruz. Kendileri davet ettiler. Biz de bu davet için teşekkür ediyoruz. Şehir Hastanesindeki personeller bu turnuvaya 33 takımla katılıyor. Bu baktığınız zaman Türkiye'de de bir rekor olabilecek bir sayıdır. İş yoğunluğu ve iş stresi sağlıkçıların üzerinde çok fazla. Özellikle pandemiyi de atlattılar. Hem iş stresini atlatmak hem de sağlıkçılar arasındaki iş dışındaki sosyal iletişimin sağlanması açısından bu tarz sosyal organizasyonlar çok faydalı oluyor. Bu turnuvaya bütün personel katılıyor. Temizlikçisinden tut ki doktoruna ve cerrahına kadar 33 takım içerisinde hemşirelerimiz ve güvenliklerimiz de var. Turnuvaya bütün personel katılıyor ve burada kaynaşıyorlar. Güzel bir ortam oluyor. Başhekimliğin takımı burada yine İl Sağlık Müdürlüğü'nün takımı olarak biz buradayız. Turnuvaya bütün herkes katılıyor. Biliyorsunuz ki sağlığın başı hareketli yaşamdan yani spordan geçiyor. Bizde sağlıkçılar olarak buna örnek olma amacıyla spor yapıyor ve bunu ailelerimize de yansıtıyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da bu konuyla alakalı girişimleri var. Kayseri'de fabrika voleybolu açıldı. Personel çocuklarımızı oraya yönlendiriyoruz. Tabi ki filenin sultanlarının başarısı bu duruma etken oldu. Hepimiz sporun içerisinde biraz yer almaya çalışıyoruz ki sağlığımız da güzel olsun. Örnek olmak için sporun içerisinde yer almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

33 sağlıkçı takımının yarıştığı turnuva toplamda 1 buçuk ay sürecek.

Kaynak: İHA
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