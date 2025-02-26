Sağlıklı Hayat Merkezi Ziyareti

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Bu ziyaret kapsamında, kurum bakımında bulunan yaşlı, çocuk ve kadın vatandaşların koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirildi. Ziyaret sırasında, vatandaşların sağlık durumlarının sürekli izlenmesi, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hususlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, kurum bakımındaki bireylerin sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar detaylı olarak ele alındı.

İl Müdürü Türkoğlu, iş birliklerinin, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini ve genel yaşam kalitelerini artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yapılabilecek iş birliklerinle güçlendirileceğini ve daha sağlıklı bir toplum için önemli adımlar atılacağına inandıklarını ifade ettiler. - BİLECİK