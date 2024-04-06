Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Tekirdağ\'da Son Buldu

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Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl 12.si düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması sona erdi. Yarışmada Tekirdağ'dan dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin edebi ve görsel kategori olarak 2 ana dalda yarıştığı Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına, Tekirdağ ili genelinde toplam 2 bin 433 eser katılım gösterdi. Türkiye geneli 81 ilden 93 bin 776 eserin katılım gösterdiği yarışma başvuru sıralamasında Tekirdağ 10 sıraya yerleşti. Başvuranlar arasından İl Birinciliğine layık görülen eserlerin sahibi öğrencilere, bugün düzenlenen özel törenle 5 bin TL'lik hediye çekleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Yeşilay Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Avni Yeniay, Meral Kurul, Bahriye Çidam, Aynur Kışla ve aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdür Yrd. İlhan Koçer ile, İl Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Dinçer Dönmez, Şube ekibi, TBM İl Koordinatörü Bingül Uzel, İl Özel Büro Şube Müdürü Fahri Kırmızı, Şube ekibi, dereceye giren öğrencilerin velileri ile dereceye giren okul öğretmen ve idarecileri katıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanımız Zafer Soykırlı yaptığı tören açılış konuşmasında, "Bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir gelecek umuduyla Türkiye Yeşilay Cemiyetimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliği ile 12'incisini düzenlediğimiz Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Bağımlılıkla mücadele alanında, iyi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi adına yaptığımız tüm çalışmalar Yeşilay'ın öncelikli hedefini oluşturuyor. Öğrencilerimize ulaşmak, o berrak, genç ve temiz zihinlerini de mücadelemize dahil etmek, onları iyi ve sağlıklı yaşamın birer sözcüsü olarak görebilmek bizim en güçlü motivasyon kaynağımız. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yurdumuzda ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla da mücadele ederek milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile 1920 yılında kurulmuştur. 81 ilde toplam 120 Şube, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve yataklı 2 rehabilitasyon merkeziyle önleyici ve engelleyici faaliyetlerine devam eden Cemiyetimiz adına, Tekirdağ Şube başkanlığı olarak bizler de 2014 yılından bu yana şehrimizde bir fiil hizmet vermeye devam ediyoruz. Kuruluşunun 104. Yılını geride bıraktığımız bugünlerde Cemiyetimiz; Alkol bağımlılığı, Tütün bağımlılığı, Madde bağımlılığı, Kumar bağımlılığı ve Teknoloji bağımlılığı olmak üzere 5 ayrı bağımlılık alanında, Ulusal ve Uluslararası düzeyde öncü rol oynayarak önleyici ve engelleyici faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirmekteyiz. Bağımlılık, artan bir kullanım oranı ve çeşitlilik ile yediden yetmişe her yaştan insanımızı tehdit etmektedir. Önleyici ve koruyucu faaliyetlerimizin desteğiyle tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadele kapsamında, okullarda ve ulusal düzeyde tüm genç neslimizde bilinç oluşturulması hem cemiyetimiz hem de Tekirdağ Şube başkanlığımız adına büyük önem arz etmektedir. Yeşilay Cemiyeti olarak, eğitim öğretim döneminde sadece eğitim çalışmaları ile değil, çeşitli aktivitelerle de çocuk ve gençlerimizin gündemine girmek, ilgi duydukları her alanda etkin rol oynayabilmek adına farklı projeler geliştirmek, en önemli misyonlarımızdan birisidir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlenmelerine katkı sağlamak; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının, olumsuz ve yıkıcı etkilerini kendi hayal dünyalarından özellikle akranlarına ve toplumumuza aktarmalarını, başarılı bulunan eserleri de ödüllendirmek amacıyla; Afiş, Resim, Kompozisyon, Şiir, Karikatür ve Kısa Video olarak, edebi ve görsel kategorilerde Bağımlılık konulu yetenek yarışmasını da, bu misyonumuz dahilinde düzenlemiş bulunuyoruz. 2023 yılında ilk duyurusu yapılan yarışmamıza 81 ilden 93 bin 776 eser başvurusu oldu. Birbirinden kıymetli isimlerden oluşan jürimiz zorlu bir seçim sonrası ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde il birinci, ikinci ve üçüncülerini belirledi. Katılan tüm eserler çok değerli, başarılı, özverili bir şekilde hazırlanmıştı" dedi. - TEKİRDAĞ