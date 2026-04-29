Sağlıklı yaşam için ilk adımı Ayçiçeği Vadisi\'nde atıyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede "Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesi" programında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde kadınlara yönelik yürüyüş, bisiklet, pilates ve step aerobik etkinlikleri düzenlendi. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliklere katılım sağlayan kadınlar güne sporla zinde başlarken aynı zamanda sağlıklı yaşam konusunda bilinçleniyor. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde diyetisyen desteğiyle doğru beslenme teknikleri hakkında bilgilendirme yapılırken, katılımcıların vücut kitle indeksi ölçümleri de gerçekleştirilerek bireysel değerlendirmeler sunuluyor. - SAKARYA