Sağlıklı yaşam için ilk adımı Ayçiçeği Vadisi'nde atıyorlar - Son Dakika
29.04.2026 16:57  Güncelleme: 16:59
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlediği "Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesi" programıyla kadınlar güne sporla başlıyor. Yürüyüşten pilatese uzanan etkinliklerle fiziksel olarak zinde kalıyorlar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede "Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesi" programında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde kadınlara yönelik yürüyüş, bisiklet, pilates ve step aerobik etkinlikleri düzenlendi. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliklere katılım sağlayan kadınlar güne sporla zinde başlarken aynı zamanda sağlıklı yaşam konusunda bilinçleniyor. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde diyetisyen desteğiyle doğru beslenme teknikleri hakkında bilgilendirme yapılırken, katılımcıların vücut kitle indeksi ölçümleri de gerçekleştirilerek bireysel değerlendirmeler sunuluyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
