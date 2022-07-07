Sağlıkta şiddeti siyah önlüklerle protesto ettiler - Son Dakika
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Sağlıkta şiddeti siyah önlüklerle protesto ettiler

07.07.2022 14:07
Sağlıkta şiddeti siyah önlüklerle protesto ettiler

Bursa'da sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak şehit edilmesine siyah önlük giyerek tepki gösterdi.

Bursa'da sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak şehit edilmesine siyah önlük giyerek tepki gösterdi.

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, giydikleri siyah önlüklerle şiddeti protesto etti. Yıllardır 'Sağlıkta şiddete hayır' ve 'Sağlıkta şiddet son bulsun' diye çaba gösterdiklerini belirten Sağlık Sen Bursa Şubesi Başkanı ve Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, "Yetkililerden şiddetin engellenmesi için önlem alınmasını beklerken, bırakın şiddetin azalmasını, artık cinayet haberleri neredeyse sıradanlaştı. Sağlık hizmeti sunan, şifaya vesile olan sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet gün geçtikçe artmakta, sağlık personelleri şiddet yüzünden neredeyse görevlerini yapamayacak hale gelmiştir. Bu şiddet olaylarının her geçen gün çok daha vahim boyutlara ulaşmasından, daha da kötüsü şiddetin meşru görülmesinden ciddi endişe ve üzüntü duymaktayız. İnsanımızın sağlığı için canla, başla ve aşkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin lanetliyoruz. Böylesi kahreden olayların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilileri bir kez daha göreve davete ediyoruz" dedi.

Saglık-Sen olarak 'Sağlıkta şiddete sıfır tolerans' için mücadele ettiklerini hatırlatan Yünkül, "Saldırganların cezalandırılması noktasında maalesef ya hukuki boşluklar mevcut yada var olan mevzuatın uygulanmasında zafiyet bulunmaktadır. Adalet herkes için eşit ve hakkaniyetli işlemelidir. Bu konuda gündemimiz net, hedefimiz tektir. Sağlık çalışanları olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz. Hastaneye giden bir saldırgan, elini kolunu sallayarak, elinde bıçak, belinde silah ile rahat rahat sağlık çalışanlarının en mahrem alanına kadar girip cinayet işleyebiliyorsa, bu konuda herkes üzerine düşeni almalı, biran önce gereğini yapmalıdır. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir" şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlıkta şiddeti siyah önlüklerle protesto ettiler - Son Dakika

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