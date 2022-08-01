Başkan Aras hafta sonu 4 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Aras hafta sonu 4 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi

01.08.2022 01:15
Başkan Aras hafta sonu 4 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi

Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis ve Karabağ olmak üzere dört mahallede ziyaretler gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Aras, yoğun ilgi ile karşılaşırken, samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların dertlerini dinledi.

Başkan Aras Gümüşlük Mahallesi'nden başladığı ziyaretinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Gümüşlük Mahalle Muhtarı Zeki Pay ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı ziyaretlerde Başkan Aras, esnafların talep ve önerilerini de dinleyerek bölgede devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Peksimet Mahallesi Muhtarı Adnan Süzen ile birlikte Kadıkalesi mevkiinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Aras, burada da tatilciler ve vatandaşlarla sohbet ederek altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar başta olmak üzere diğer çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Turgutreis'e geçen Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği'ni ziyaret etti. Temsilciliğin başkanı Sema Ezenel'den derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aras, dezavantajlı bireyler için yapılacak tüm çalışmalara her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Halk Buluşmaları Devam Ediyor

Başkan Aras, Karabağ Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Karabağ Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, birim müdürleri, MUSKİ İçme Suyu 1.Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, Karabağ Mahallesi Muhtarı Ali Saygı, Akçaalan Mahallesi Muhtarı Cumhur Bayırlı, meclis üyeleri ile CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aras'ın belediye çalışmaları hakkında yaptığı bilgilendirme konuşması ile başlayan Halk Buluşması, vatandaşların talep ve önerilerini dile getirmesiyle devam etti. Yaklaşık 3 saat süren buluşmada vatandaşlara mikrofon uzatılarak talep ve önerileri dinlendi. Toplantıda kendisine iletilen taleplerin çözümü için vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Aras, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Bölgede gerçekleşen çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yapan Başkan Aras, çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Daha fazla beraber olmak, sorunları sizlerden dinlemek yerinde tespit ve çözüm üretmek amacıyla bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Daha çok halkın arasında olmak Belediye Başkanı için de daha besleyici ve sorunları yerinde görüp talimat vermek daha kolaylaştırıcı bir şey oluyor. Pandemiden dolayı zor bir dönem geçirdik biliyorsunuz. Ciddi bir alt yapı çalışmaları var tabi, büyük mağduriyet yaşatıyor vatandaşlarımıza. Nüfus artışı, su konusu ve enerji konusunda bazı problemler yaşattı. 3 senedir büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bodrum'un bu değişen yeni düzene ayak uydurması ile ilgili her kurum çalışmalarını yapıyor, yapmaya çalışıyor."

Toplantıda vatandaşlar, toplu taşıma düzenlemeleri, pazar yeri talebi, otopark sorunu, çöp konteynerlerinin bakımı, mesire alanı ile çocuklardan gelen bisiklet parkı gibi talep ve önerilerini Başkan Aras'a sundular. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Turgutreis, Ahmet Aras, Gümüşlük, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aras hafta sonu 4 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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